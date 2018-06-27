原标题：北京车牌新政催生“真领证假结婚” 地下市场活跃

来源：天津日报

津云新闻讯：仲夏季节，一条关于“非京牌要管起来”的新政，让北京车牌的“地下市场”变得活跃起来。很多“倒爷”说，私下里京牌可买可租，而在几种选择中，“结婚过户”被推销为买车牌最方便保险的办法，需求者不用担心任何问题，因为会签订一份保密的“结婚过户协议”，同时还会附赠一份“离婚协议书”。虽然真领证，但是“假结婚”，这样的操作靠谱吗？津云新闻记者就此进行了调查。

乱象：12万元可租20年车牌

有一张北京车牌有多难？要进行登记，参加摇号，前期工作很简单，可摇号等待的过程却很磨人，有人一次就可以摇到，有人发动全家几口人却几年无法摇到1个车牌号。

2010年，北京交通治堵新政《北京市小客车数量调控暂行规定》宣布正式实施，小客车配置指标将以摇号方式无偿分配，从此，在北京催生出了车牌的“地下市场”。而在“地下市场”想要获得一个牌照，只需要有钱，便可轻松获得。

6月26日，津云新闻记者采访多家北京车牌咨询服务的“中介”，中介的业务多为“二手车”，包含“车牌咨询”，但却并不会标注“车牌租赁”、“车牌购买”等情况。在中介人员口中，北京车牌被称为“指标”，拥有北京车牌的人，被称为“有指标客户”。其中一家中介的工作人员张军介绍，想要在非正常摇号的情况下获得一张北京牌照，可以通过租赁的方式，“我们这租指标（车牌），分1年、2年、3年、20年，要看你是哪里人，买价值多少钱的新车，或者旧车，打算租多久，再来定价格。”工作人员说。

非北京户口的市民，购买价值20万元左右的新车，按照这个需求张军给出了报价，“1年2万元，2年3万元、3年4万元、20年12万元。”张军说，“我们的有指标客户，都是我们筛选过的，你们双方会签订合同，在租赁期间，是不会有问题的。”

张军还介绍，如果觉得租赁牌照价格高，希望购买，可以通过变更法人，购买公司车牌，更可以通过“结婚过户”的方式来购买个人牌照，这样可以“一劳永逸”。

中介：力荐“结婚过户”买牌

记者采访到另外4家中介公司，“结婚过户”均被极力推荐。工作人员齐佳详细介绍了“婚姻过户”流程：找一个匹配的有指标男（女）方，然后双方签一份结婚过户协议，民政局领证，车辆过户后，再去民政局离婚，“我这周非常忙，已经办了10多单结婚过户了。这是最方便保险的办法。”齐佳说，当天早晨，他还去车管所为“结婚过户”的客户交材料。

对于记者对于安全性的质疑，齐佳笑着说，“我这现在天天有办的，都是签正规合同的，有保密协议，而且还会给你一份‘离婚协议书’，可以一起签，虽然真领证但是假结婚，双方都没有后顾之忧。”

在齐佳提供的一份“北京市小客车指标配合结婚过户协议”中，明确写着“自愿以结婚方式配合过户北京市小客车指标，指标过户完成，必须自愿解除婚姻关系”、“此协议属保密协议，如有一方泄密消息，出现各种损失，由泄密方承担全部损失，并承担支付30%违约金作为赔偿。”等7项内容。

对于费用，齐佳介绍说，结婚过户，男女费用是不同的，“你是外地女方，需要‘买’一个北京男，14万，一个半月能够办完离婚，如果是外地男方，需要‘买’北京女，那就是15万。正常过户要28万，这样可以省一半，一台车钱出来了。”

另一家中介公司的工作人员刘猛给出的“结婚过户”价格更加高，女方求购车牌17万元，男方求购车牌18万元，“半个月前，也就10万多点，现在涨到这个价格了，一个是查的严，另一个是新政出来了，很多人都要用这个方式买牌，有指标客户不好找了。”

市民：有人觉得无所谓 有人觉得不值得

齐佳口中的新政，就是6月中旬刚刚发布的《关于对部分载客汽车采取交通管理措施的通告》，公告中提到：自2019年11月1日起，对在本市部分行政区域内道路上行驶的外省、区、市核发号牌（含临时号牌）的载客汽车采取多项管理措施，包括进入六环路（不含）以内道路和通州区全域范围道路（不含高速公路主路）行驶的，须办理进京通行证；每辆车每年最多办理进京通行证12次，每次办理的进京通行证有效期最长为7天等内容。

迟超大学毕业后就来到了北京，爱人现在有一辆私家车，一直使用的是沈阳牌照，“我们一家四口参与摇号，3年来一个号都没摇到。所以只能先挂沈阳牌照。”迟超说，今年单位有了车补，为了车补，他决定先租个车牌，“我买辆二手车，所以一直在咨询租车牌。然后我们继续摇号，因为新政实施后，沈阳牌照也不能用了，我们得换成京牌。”

对于租赁车牌的风险，迟超也有所耳闻，他现在的同事想买一个车牌，私下找到车主，连车带牌16万元，可以使用到车主离世，但签合同前，发现车主有诈骗史，于是放弃了，“其实如果能够有牌照，我们也不想用这样的方法，是实在没有办法。”

6月26日，津云新闻记者随机采访了一些在北京生活的市民，对于租赁牌照甚至“结婚过户”的办法，有人觉得无所谓，“对牌照确实有需求，摇不到号，租一个先用着吧”、“为了买房能离婚，为了车牌结个婚也可以理解了”。

而多数人对于这样的做法表示不能接受，市民肖女士说，“现在公交车、地铁都挺方便，下班有车的同事都堵在路上，地铁都修到家了，我觉得没必要吧。”市民孙女士也有同样的想法，“租牌照也挺贵，而且为了个车牌结了个婚，这都哪儿跟哪儿啊，值得吗？”

律师：风险系数高应该谨慎选择

天津律云律师事务所合伙人刘波律师说，租赁车牌或购买车牌均属于个人行为，但暗藏风险。“车主是否与其他人同时达成租赁协议，车辆是否存在抵押借款，购买这牌的公司是否存在贷款、诈骗等问题，这些都不得而知。”刘波说，“在中国不存在假结婚，去民政局领证就是真结婚，这样‘结婚过户’就涉及到婚前、婚姻存续期间的各自财产安全；结婚登记后，是否能顺利办车牌过户；办结婚过户完成后是否会顺利办离婚登记；即使是车牌卖方能否顺利拿到转让费，都是一个未知数。无论是租赁车牌，还是购买车牌，风险系数太高，应该谨慎选择。”

责任编辑：余鹏飞