环保督查“回头看”威力有多猛?常务副市长被免职

原标题：常务副市长被免职！因为这件事……

绿水青山就是金山银山。近些年来，国家对环保工作的重视程度与日俱增，环保督查工作也有序开展。早年间，常有地方官员不重视环保工作，对环保督查轻慢以待，为此付出了代价。近些年来，环保督查的效果越来越好，各地落实整改也越来越积极，不过，依然有一些地方整改不力、或是对整改要求阳奉阴违。

为此，国家开展了全国性、经常性的环保督察“回头看”，以确保环保整改落实到位。“回头看”的要义，不仅在于“看”，更在于对那些整改不力的地方和官员做出严肃处理，以儆效尤。

环保督查“回头看”的威力到底有多猛？这个问题，恐怕没有多少人能比前宁夏回族自治区灵武市委常委、常务副市长朱立峰更清楚。近日，这名常务副市长遭到了撤销党内职务、行政撤职的严厉处分。而他被处分的原因，正是因为他在最近展开的这轮针对宁夏回族自治区的环保督查“回头看”中，被发现要对一起严重的环保整改不力事件负重要责任。

朱立峰（右起第三位）

今年6月1日，中央第二环境保护督察组进驻宁夏回族自治区开展环境保护督察“回头看”，重点督察宁夏各级党委、政府落实中央环境保护督察整改工作情况。

这次“回头看”的背景在于，2016年7月12日至8月12日，中央环境保护督察组进驻宁夏开展环境保护督察工作。同年11月，督察组向自治区党委、政府反馈认为，宁夏对推进绿色发展的艰巨性、紧迫性和复杂性认识不足，部分国家级自然保护区生态破坏问题突出，一些突出环境问题尚未得到有效解决。

在6月1日举行的中央第二环境保护督察组对宁夏回族自治区开展“回头看”工作动员会上，中央第二环境保护督察组组长吴新雄说，这次进驻宁夏，主要是督察自治区党委、政府部署推动中央环境保护督察整改工作情况，省级有关部门整改责任落实和工作推进情况，地市级党委和政府整改工作具体实施情况。

结果，中央第二环境保护督察组才来宁夏没多久，就“揪”出了灵武市白芨滩国家级自然保护区被侵占后保护恢复不力的大问题。

2016年第一轮中央环保督察中，发现灵武市白芨滩国家级自然保护区被侵占的问题。当时的整改方案提出，要对被侵占区域进行生态修复。

然而，督察组在此次“回头看”中发现，相关区域并没有得到生态修复，而且保护区范围内的数十家化工、拆解企业仍在正常生产。

现场发现，某企业厂区内建有数个污泥池，池里堆满了黑色污泥，不时散发出阵阵恶臭。而企业所谓的治理措施，仅仅是在污泥池上搭个棚子。问题暴露了1年半，不仅得不得到解决，反而更加严重，自然无法让环保督查组满意。

在这个问题上，灵武市委班子里负责环保工作的领导干部自然难辞其咎。为此，宁夏回族自治区党委书记石泰峰专门作出批示，要求尽快启动严肃追责问责程序；银川市委常委会研究决定对整改不力相关责任人员进行追责问责。最终，灵武市委常委、常务副市长朱立峰被给予撤销党内职务、行政撤职处分；灵武市委副书记邬鹏被给予党内警告处分；灵武市副市长马波、杨国龙被给予记过处分。

不过，说起在环保督查和环保督查“回头看”中被免职的官员，这次被处分的朱立峰并不“孤单”。在此之前，已有多位官员因为在环保工作上弄虚作假，或是敷衍糊弄而遭到免职处理。

2017年4月，第三批中央环保督察组陆续启动对天津、辽宁、山西等7省市的环保督察。中央第一环保督察组一行下沉至天津静海区，在对天津静海区水务局有关环境工作问题进行问询及调阅资料时发现，该局提供的2013年工作档案中，《大气污染防治办公会议纪要》（第二次）的讨论内容里竟然出现了2015年才发布的《天津市大气污染防治条例》讨论议题，与事实严重不符，时间没有逻辑性。

督察组随后了解到，静海区水务局相关负责人在接到督察组要调阅资料通知后，指使其分管的工作人员虚构事实，编造了2013年度《天津市静海区水务局大气污染防治会议纪要》（第一次、第二次）和《静海区水务局水务工程建设大气污染防治细则》。

结果，对于静海区水务局向中央环保督察组提供虚假材料一事，天津市委书记李鸿忠，市委副书记、市长王东峰在中央环保督察组转办件上作出批示，要求严肃彻查，坚决追责问责。最终，静海区水务局党委副书记、局长都遭到了免职。

事实上，就在最近，宁夏灵武市常务副市长被免职之前不久，内蒙古也发生了一起类似事件。

6月6日，中央第二环保督察组“回头看”进驻内蒙古自治区，有举报反映呼和浩特市和林格尔县西沟门移民新村木器加工厂喷漆味道浓重，噪声污染严重，没有任何环评手续。

督察发现，该厂在2016年环保督察组进驻内蒙古期间已取缔，但此后又重新开工，并扩大了生产规模。当地居民多次举报，迟迟未解决。而就在本次“回头看”进驻四天前，该厂才暂时停产，规避检查。该厂厂房贴有两张封条，都显示“和林格尔县环境保护局封”。其中一张已被撕开，封条时间是2017年1月6日；另一张附在其上，时间2018年6月2日。

通过对比资料，督察发现，对该厂非法生产的电话举报，早在2016年首轮中央环保督察中已被受理，属于2016年公示已办结案件。在呼和浩特市政府网站上还能看到对该厂的问责及处罚情况：凯帝森木门加工厂企业无环评手续，无任何环保治理设施，产生的油漆味、粉尘、噪音环境污染严重；对该厂实施行政处罚10万元，并予以取缔。

也就是说，中央环保督察组来了就“查封”，走后就恢复非法生产。“这正是应付整改、敷衍整改的典型做法。”中央第二环保督察组工作人员表示，经前期摸底发现，内蒙古自治区有关部门虽针对反馈意见提出的问题组织了调查摸底等工作，但整改过程仍存在不少问题。

最终，和林格尔县委对环保假整改相关责任人作出了处理决定：对县环保局局长刘瑞明给予党内严重警告处分，免去行政职务。对县环境监察大队大队长苏永斌予以撤职。

环保工作无小事，对环保督查缺乏重视，最终必然遭遇恶果。在这个问题上，这些遭到免职、撤职的官员，是鲜活的反面典型。当前，一些地方嘴上说着“绿水青山”，心里却只想着“金山银山”，对于有这种思想的官员，只有在“回头看”中严肃处理，才能让环保真正落入基层、落入实处。

责任编辑：余鹏飞