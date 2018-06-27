原标题：3天3城突发楼市新政，都在严控同1种炒房行为……

6月24日，西安发布了《关于进一步规范商品住房交易秩序有关问题的通知》，进一步整治规范西安市房地产市场秩序，维护购房群众的合法权益，并明确规定公证摇号售房时，应提供不低于50%比例的房源优先保障刚需家庭。

记者了解到，此次通知中规定，居民家庭购买商品住房时，需先在房管部门建立的商品住房意向登记平台上，由意向购房人通过该平台按照刚需家庭和普通家庭分类进行实名意向登记，而每个家庭一次只能参与一个商品住房项目的登记，在该项目选房结束后，方可参与下一个商品住房项目的意向登记。

西安交通大学房地产研究所 所长 杨东朗：凡是公证摇号的，要留50%以上的房源优先给刚需购房者摇号，刚需购房者摇号以后，再给普通购房者摇号。我们公证摇号和上一次不一样，要摇两次，第一次是给刚性购房者，第二次是给普通购房者。

《通知》也明确提出，实行公证摇号售房的商品住房项目，由公证主管部门确定公证机构。实施公证摇号前，房地产开发企业、公证机构应公示参加摇号的意向购房人登记编码等信息，公示时间不得少于3日。

另外，在住房限购范围内，暂停向企事业单位及其他机构销售住房，包含商品房和二手住房。这条规定也让西安成为全国首个对企事业单位限购的城市。

陕西省西安市住房保障和房屋管理局产权市场处工作人员 申辰：为了优先保障居民家庭的住房，这个从文件发布之日起实行。

记者：如果在这个文件前已经开始进行相关购买程序呢？

陕西省西安市住房保障和房屋管理局产权市场处 工作人员 申辰：如果有付款凭证，是视为政策之前，可以继续办理完善手续。从文件发布之日起，并没有付款或者洽谈相关手续证明材料的，暂停它的住房购买手续。

除了西安之外，还有两个热点城市也出台了限制企业购房的举措。

6月26日，针对个别项目摇号过程中，出现同一企业连中三签，且是同一实控人的现象，杭州市住房保障和房产管理局发布通知：在住房限购区域范围内，暂停向企事业单位及其他机构销售住房。

去年3月，杭州曾规定，企业购买限购区域住房，需满3年才可以上市交易。

6月25号，长沙市发布通知，暂停企业在限购区域内购买商品房，已购买的商品房须取得不动产权属证书满5年后才可以转让。

责任编辑：张迪