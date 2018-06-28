带雄安字样酒类商标注册申请高达110项 无一通过

原标题：带“雄安”字样酒类商标注册申请高达110项无一通过 有商家照样销售

据中国之声《新闻纵横》报道：近日有媒体报道，在雄安新区成立后，有大量企业尝试注册带有“雄安”二字的商标，中国之声记者调查发现，仅带有“雄安”二字的酒类商标注册申请就高达110项，但无一通过。

不过上有政策下有对策。有的商家在商标注册被驳回后，干脆直接开发产品销售“蹭热点”。有网友在石家庄地铁广告中发现一款名为“雄安特曲”的酒，商标注册没有通过，直接进行销售宣传。商家这种蹭热点的行为是否涉嫌违规？

“雄安特曲”现身石家庄地铁

近日有网友在石家庄地铁广告中发现，一款名为“雄安特曲”的酒正在进行宣传，但经调查发现，该品牌并没有通过商标注册。原来，在雄安新区成立后，大量蹭热点的企业对带有“雄安”二字的商标进行注册，仅酒类就有110多次商标注册申请，申请人从当地酒业公司到科技公司、建筑公司都有。

查询结果显示，多家企业分别申请注册了如“雄安特酿”“䧺安特曲”“雄安头曲”“雄安二曲”“特雄安曲”等容易与“雄安新区”混淆的商标字样。

因《商标法》明确规定，县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标，对于这些商标注册申请，暂无企业通过审批。

“雄安特曲”觉得自己也是“受害者”

在诸多带“雄安”二字的商标申请中，数量最多的，是当地酒企。原名保定府酒业有限公司的雄安保府酒业有限公司坐落在雄安新区内的容城县，一位企业工作人员告诉记者，他们认为，自己本来就是当地企业，产品以雄安命名也是理所当然，把公司更名也是很正常的，认为只是增加了一个产品叫雄安特曲。

面对“蹭热点”的质疑，这位员工表示，自己也是“受害者”，有大量并不在雄安新区内的企业也开始以“雄安”命名自己的产品，甚至产品外观设计都十分雷同。

另外一家北京京府酒业有限公司也曾尝试以“雄安”二字注册酒类商标，并生产了类似的“雄安特曲”。公司负责人以“不方便”为由，拒绝回应此事。

律师：“蹭热点”的酒名作为品牌法律没有禁止

对于酒类产品“蹭雄安热点”问题，知识产权律师游云庭认为，按照我国法律规定，烟、药品在销售前必须注册产品商标，但酒类不是必须，如果酒类企业不注册商标，只作为品牌，法律也没有禁止。

但是对于产地不在雄安新区内的“蹭热点”行为，游云庭律师认为，除当地企业外，没有同雄安有实际关联的企业，仍将产品命名中带有“雄安”二字，则有被工商部门处罚的风险。

游云庭律师认为，法律禁止混淆的行为，如果这种酒它的产地不在雄安新区之内，取了这样一个名字，就可能给消费者造成误导。消费者会误以为这个酒的产地在这个地方，这样一种混淆的行为，是有损消费者合法权益的，同时也是扰乱市场秩序的。这些商家存在被工商部门依据《消费者权益保护法》和《反不正当竞争法》进行行政处罚的法律风险。

责任编辑：张岩