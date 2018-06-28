天津启动为期3年的不作为不担当问题专项治理

原标题：精准问责 倒逼干事创业（干部状态新观察·激励担当作为）

《 人民日报 》（ 2018年06月28日 11 版）

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《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》明确，对不担当不作为的干部，根据具体情节该免职的免职、该调整的调整、该降职的降职，使能上能下成为常态。

针对个别干部慢作为、不作为、乱作为的情况，天津市去年开展了专项治理。采取了哪些举措，有何效果？不担当不作为如何认定？怎样精准问责、健全机制，做到“抓平时管长远”？记者展开了调查。

“对不作为不担当，市委和市政府已经下了狠心、大决心，将以壮士断腕的精神，掀起‘问责’风暴，根治不作为不担当，建设一支担当作为、奋斗奉献的干部队伍。”天津市委主要负责同志在全市市级机关干部大会暨“双万双服促发展”活动动员会上说。

2017年，天津开展了不作为不担当问题专项治理，今年又启动为期3年的专项治理行动。问责风暴，效果如何？

治什么

确定10类问题作为整治重点，向不作为不担当严厉问责

“我们现在一些干部，特别是一些处级干部，对于企业、群众想办成的事情、需要解决的问题，第一反应不是想办成，而是首先为办不成找理由，这是典型的不作为不担当。”天津市主要负责同志直言不讳。

天津市工商联一直积极争取授权其社会组织业务主管单位资格，这项工作从2009年8月就开始着手，然而直至今年4月市委统战部牵头协调后才予以授权。一项授权，天津市工商联等了将近9年。

天津市委对其中涉及的不作为问题坚决问责，负有责任的天津市社会组织管理局局长张宝甫被免职，其他领导干部也受到诫勉等处理。“没有违纪违法，仅仅因为履职不到位就被免职，力度之大令人震撼。”谈到这个案例，天津市纪委监委驻市民政局纪检监察组组长赵学程说。

日前，根据平时掌握的情况和年度考核情况，天津市委对不作为不担当的5名局级干部予以问责，其中4人被免职。2017年以来，全市查处不作为不担当问题2079起，处理3048人，其中党政纪处分987人，涉及局级干部62人。

三年行动计划明确，紧紧围绕保障中央和市委决策部署的贯彻落实，把治理的铁腕重拳始终对准削弱党的建设、阻碍改革发展稳定、影响国计民生等突出问题，特别是净化政治生态不深入不彻底，整治圈子文化、好人主义措施不力，抓班子带队伍宽松软，形式主义和官僚主义等10类问题。

“治理不作为不担当问题不可能一蹴而就，必须久久为功，盯紧老问题，关注新表现，以钉钉子的精神打好持久战，高悬问责利剑，疾风厉势治庸治懒。”天津市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任邓修明表示。

怎么治

紧盯环保、扶贫等重点领域，畅通举报渠道，解决“慢热”“不热”问题

4月，天津市委和市政府主要领导约谈全面从严治党主体责任检查考核排名靠后单位主要负责同志，涉及市委办公厅、市政府办公厅以及市规划局、市国土房管局等重要政府部门。

“通过持续抓作风建设，虽然一些顽瘴痼疾得到解决，但不作为不担当问题仍然比较突出。一些干部庸政怠政懒政、改革锐气弱化，需要各级党组织直面解决。”天津市监委委员韩东坦言。

用好问责利器，既要紧紧盯住重点领域和关键环节，也要抓住关键少数和突出问题，聚焦全面从严治党不力、安全监管法律法规落实不到位、食品药品安全监管不力、大气污染治理不力、服务意识淡薄、办事效率低下等问题。天津市委要求盯住重点人、重点事、重点部门、重点岗位，对不作为不担当行为，坚持直查快办、从严查处、精准问责。面对管党治党“上热中温下冷”，天津市委着力解决市级机关部门“慢热”“不热”的问题。

在环境保护领域，中央第一环保督察组反馈问题后，天津市委和市政府对东丽区、津南区整改不力问题从重问责，分管副区长受到党内严重警告处分，被免去副区长职务。在扶贫领域，推动各职能部门加强对扶贫助困资金、项目、服务等方面的管理监督，去年以来查处问题91起，123名党员干部受到纪律处分或组织处理。

用好问责利器，也要建立发现问题的渠道。天津一方面畅通信访举报渠道，建立线索移送机制，向社会公布16个区和直接面向服务对象的部门、单位的举报方式，充分利用纪检监察机关“12388”、组织部门“12380”举报平台和政府“8890”服务平台，强化群众监督和社会监督；通过执纪审查、巡视巡察、随机调研等途径，全方位收集问题线索；另一方面围绕提升窗口单位服务水平、营造良好投资和营商环境等主题，开展3轮次专题明察暗访，发现问题线索60件。

求长效

在明责确权上下功夫，做到全面履职“有法”，严格尽责“有据”

曾经，企业办理用海手续，往往一办就要两三年。在“美丽天津、安全天津”项目建设中，针对渤化集团用海审批等一系列问题，有关部门帮助企业仅用9个月时间便得以解决。“专项治理推动了有关部门积极作为、主动作为。”天津市工商联兼职副主席、天地伟业数码科技有限公司董事长戴林说。

今年2月，天津市委出台了《关于充分调动干部积极性激励担当作为创新竞进的意见（试行）》，建立健全正向激励、容错纠错、澄清保护、监督问责四项机制，旗帜鲜明保护担当者、支持干事者、宽容失误者、问责不为者、惩戒违纪者，大力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。

治理不作为、激励敢作为，天津各区各单位从自查自纠做起。“抓班子带队伍宽松软，选人用人风气不正，存在把关不严、任人唯亲、突击提拔等问题。”天津市高级人民法院党组有关负责人在自查自纠过程中表示，天津法院系统查摆党的建设、领导作风、审判作风、工作作风4个方面共24个问题，制定正面职责清单和负面问题清单，深挖细查举报线索，集中解决突出问题。

“不作为不担当专项治理要作为长期任务来抓，重点在明责、确权和抓平时、管长远上下功夫，逐步健全制度机制。”天津市编办主任高中启表示，各部门将进一步深化简政放权，厘清权力边界，建立责任清单，形成权责对等机制，减少职能的重复和交叉，做到全面履职“有法”，严格尽责“有据”。

“在追责问责过程中，我们坚持实事求是、具体问题具体分析，做到精准问责，达到最好的惩戒效果，激发干部干事创业的正能量。”天津市非公经济组织和社会组织工委书记、市委组织部副部长陆为民说。由天津市纪委、市委组织部制定的《天津市干部干事创业容错免责操作规程》即将出台，促使各级党组织做到该容的大胆容错，不该容的坚决不容，既鼓励支持勇挑重担、开拓进取的干部，又严肃查处胡干蛮干、违规违纪的干部。

责任编辑：霍宇昂