人民日报评论员观察：确立我们时代的价值坐标

原标题：确立我们时代的价值坐标（评论员观察）

以红色基因导航定位，校正时代的价值坐标，凝聚前行的磅礴力量

“振兴中华，乃我辈之责。”这是黄大年在毕业纪念册上给同学的留言；“爸爸是全镇最小的人，因为爸爸是为全镇人服务的。”这是廖俊波多年前对女儿的教诲……这些优秀共产党员的一言一行，展现出人格的魅力、饱蘸着信仰的味道，更释放出强大的正能量，成为我们时代的精神标杆。

从董存瑞到江竹筠，从焦裕禄到谷文昌，从黄大发到郑德荣……站起来的浴血斗争中，富起来的艰辛探索中，强起来的伟大飞跃中，总有共产党员为了信念不畏牺牲，危急关头挺身而出，艰苦岁月默默奉献，为国为民披肝沥胆。一代代共产党人以对真理与理想的不懈追求，以对国家和民族的使命担当，矗立起精神的灯塔，激励着亿万人民同心同行，不仅改变了中国的面貌，也形塑了一个民族的心灵图景。

“如果奇迹有颜色，那一定是中国红”，这是网友对于“红色”的赞叹。红色基因，融在血脉，扎根人心。前不久，一张迟到小学生雨中独自向国旗敬礼的照片，让人们为“00后”对祖国的深厚情感点赞。“村里的老人常给你们讲照金的革命历史，这片红色的土地让你们骄傲和自豪。”今年“六一”节前夕，习近平总书记给陕西照金北梁红军小学学生的回信，更让人们感受到红色基因代代相传。对于走向复兴的中华民族，红色基因蕴藏于人心、作用于精神，是一种最持久、最深沉的内在力量。

40年改革开放波澜壮阔，与中国现代化转型相伴而行的，是整个社会如水流活，生机勃发。走出相对封闭落后的时代，法治意识、规则意识逐渐深入人心，信息化社会、全媒体时代激活了人民大众的表达，这让世界的光谱五颜六色、文化的样貌丰富多彩。然而，也要看到，大河奔涌难免泥沙俱下，少数人或是解构历史，以奇谈怪论抹黑英雄；或是极化情绪，用各种噪声撕裂共识；或是秉持精致的利己主义，以利益为唯一的标准……不管社会如何变化，价值不能错位、心灵不能失衡、责任不能淡漠、道德不能离席。方此之时，更需要以红色基因导航定位，校正时代的价值坐标，凝聚前行的磅礴力量。

每个时代都有每个时代的气质，但正是那些坚守信仰、追寻光荣者，构成了一个时代精神的天际线。77岁的“核弹老人”魏世杰，“半生为国，半生为家”，面对生活的苦难从未退缩；96岁的“找党老人”张道干，历经70年只为寻找一个叫信仰的家，弥留之际的敬礼感人至深。红色基因中，包含着责任、勇气，孕育出奋斗、坚守，让个体生命与更远的远方、更多的人们相连，也让普通人的“平凡之路”能通往意义的世界。以红色基因打开更多人精神新的维度，就能在整个社会提升精神的高度、挖掘精神的深度、拓展精神的广度。

红色基因只有在代代相传中才能焕发光芒，价值坐标只有牢牢锚定才不会迷失方向。近日，第十三届中国大学生年度人物揭晓，无论是用大爱续写他人生命的无私奉献，还是用汗水书写人生的顽强拼搏，抑或是在沙场上挥洒的青春和热血，这些年轻人的选择，靠的都是一种信仰，为的都是一个理想。这种价值追求，与97年来的革命理想、家国情怀一脉相承。将红色基因融入血液、浸入心扉，才能引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，担当起社会主义建设者和接班人的责任和使命。

上世纪20年代的青年思索救亡图存，30年代的学生投笔从戎，60年代的学子以身许国献身戈壁，当代年轻人面向社会追寻人生意义……一代代青年人的从心而行，何尝不是一种精神传承？让信仰之火熊熊不息，让红色基因融入血脉，让红色精神激发力量，我们就能更坚定、更执着、更无畏地前行，为国家为人民创造一个更好的明天。

责任编辑：吴金明