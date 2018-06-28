香港中联办:推动“一国两制”成功实践行稳致远

原标题：坚持和发展当代中国马克思主义

推动“一国两制”成功实践行稳致远（深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想）

中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室

去年6月29日至7月1日，习近平同志视察香港并出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，表达祝福、体现支持、谋划未来，为香港发展注入强大正能量。一年来，新一届香港特别行政区政府和香港社会各界人士坚守“一国”之本、善用“两制”之利，团结奋斗、开拓进取，香港“一国两制”成功实践呈现新气象，社会形势开始出现令人鼓舞的积极变化，今天的香港风更清、气更正、人心更齐了。在习近平同志视察香港一周年之际，重温习近平同志视察香港时的重要讲话，深入学习习近平同志在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话，对于我们牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，贯彻落实习近平同志“既要把实行社会主义制度的内地建设好，也要把实行资本主义制度的香港建设好”的重要指示，推动香港“一国两制”成功实践行稳致远，具有十分重要的意义。

“一国两制”是马克思主义中国化的重要成果，生动体现了马克思主义的理论品格和实践伟力

作为中国特色社会主义的重要组成部分，“一国两制”是中国共产党人为解决历史遗留的台湾、香港、澳门问题，实现祖国完全统一，把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的伟大创举。这一伟大创举从中国现实国情出发，将唯物辩证法中的对立统一思想与中国传统文化中求同存异的和合理念有机结合，创造性提出了在统一的国家之内，国家主体实行社会主义制度，个别地区依法实行资本主义制度。这一伟大构想以超凡的理论视野和政治魄力丰富和发展了马克思主义国家学说，是中华民族对人类政治文明的独特贡献。邓小平同志深刻指出，“如果‘一国两制’的构想是一个对国际上有意义的想法的话，那要归功于马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义，用毛泽东主席的话来讲就是实事求是。”正是由于牢牢扎根于中国土壤，充分汲取马克思主义的智慧，“一国两制”一经提出就展现出指导和推动祖国和平统一进程的强大力量，并在香港、澳门回归祖国后由伟大构想变成生动现实。习近平同志在纪念马克思诞辰200周年大会上指出，“实践证明，马克思主义的命运早已同中国共产党的命运、中国人民的命运、中华民族的命运紧紧连在一起，它的科学性和真理性在中国得到了充分检验，它的人民性和实践性在中国得到了充分贯彻，它的开放性和时代性在中国得到了充分彰显！”“一国两制”在香港的成功实践，正是对这一重要论断的生动体现和有力证明。

运用“一国两制”解决历史遗留的香港问题，充分体现了马克思主义的人民性和实践性。习近平同志在视察香港时指出，“按照‘一国两制’伟大构想，香港实现了和平回归，改变了历史上但凡收复失地都要大动干戈的所谓定势，这在古今中外都是很少见的。”采用“一国两制”伟大构想和平解决香港问题，符合内地人民坚持走社会主义道路和香港同胞保持资本主义制度、生活方式不变的愿望，符合中华民族的根本利益，彰显了中国共产党为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命。人心民意的极大凝聚，使“一国两制”由伟大构想逐步变为中国政府对台湾、香港、澳门的一系列方针政策，并在香港、澳门基本法制定后形成系统的制度安排和法律规定，更在香港、澳门回归祖国后成为一种崭新的政治实践和管治模式，为人类政治文明发展作出了重大贡献。

香港“一国两制”实践取得的巨大成功，有力证明了马克思主义的科学性和真理性。党的十九大报告指出，“香港、澳门回归祖国以来，‘一国两制’实践取得举世公认的成功。事实证明，‘一国两制’是解决历史遗留的香港、澳门问题的最佳方案，也是香港、澳门回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度。”回归以来，回到祖国怀抱的香港已经融入中华民族伟大复兴的壮阔征程，其自身特色和优势得以保持，中西合璧的风采浪漫依然，活力之都的魅力更胜往昔。在国家支持下，香港成功应对亚洲金融危机、非典疫情、国际金融危机等一系列风险和挑战，本地生产总值由1997年的1.4万亿港元增加到2017年的2.7万亿港元，年均增长3.4%；男女平均寿命分别达81.3岁和87.3岁，双双跃居世界第一；连续24年被国际权威机构评为全球最自由经济体。所有这些都雄辩地证明，作为马克思主义中国化重要成果的“一国两制”具有强大生命力，完全经得起历史的检验。

“一国两制”理论和实践的不断丰富发展，深刻彰显了马克思主义的开放性和时代性。习近平同志在视察香港时指出，“作为直辖于中央政府的一个特别行政区，香港从回归之日起，重新纳入国家治理体系。”这表明，不断推进香港“一国两制”的成功实践已经成为我国国家治理体系的重要组成部分。从党的十六届四中全会提出“保持香港、澳门长期繁荣稳定是党在新形势下治国理政面临的崭新课题”，到党的十九大报告将“坚持‘一国两制’和推进祖国统一”上升为新时代坚持和发展中国特色社会主义的一条基本方略，既充分体现了我们党对“一国两制”规律性认识的不断深化，也标志着“一国两制”实现了由国家统一理论与实践到国家治理理论与实践的历史性飞跃，深刻彰显了马克思主义在我国新时代新征程中不断与时俱进的开放性和时代性。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力开创新时代香港工作新局面

习近平同志在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话中指出，“新时代，中国共产党人仍然要学习马克思，学习和实践马克思主义，不断从中汲取科学智慧和理论力量”。习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化最新成果，是当代中国马克思主义、21世纪马克思主义。作为习近平新时代中国特色社会主义思想的“港澳篇”，习近平治港治澳思想和方略内涵丰富、博大精深，科学回答了新时代香港和澳门工作“怎么看”和“怎么干”等一系列重大问题，是做好新时代香港和澳门工作的根本遵循。特别是习近平同志视察香港时向全世界郑重宣示，“我们既要把实行社会主义制度的内地建设好，也要把实行资本主义制度的香港建设好”，为新时代香港“一国两制”事业赋予了崭新的历史使命和更高的政治定位。我们要认真领会、深入实践“两个建设好”的总体要求，将其转化为推动香港“一国两制”实践行稳致远的强大力量。当前，应重点把握以下几个方面。

学习和实践马克思主义关于坚守人民立场的思想，把人民幸福作为新时代香港工作的出发点和落脚点。习近平同志在视察香港时强调，香港特区政府“要以人为本、纾困解难，着力解决市民关注的经济民生方面的突出问题，切实提高民众获得感和幸福感”；在党的十九大报告中提出要“让香港、澳门同胞同祖国人民共担民族复兴的历史责任、共享祖国繁荣富强的伟大荣光”。习近平同志在日理万机的繁忙工作中始终关心关注香港同胞的安危冷暖、所思所盼，为香港同胞送来浓浓暖意。新时代，我们要深入践行以人民为中心的发展思想，按照中央的决策部署，支持香港发展经济、改善民生，积极研究出台便利香港同胞在内地学习、就业、生活的具体措施，不仅要惠商，更要惠民、惠青，使香港同胞与内地人民同享新时代新征程中的巨大机遇和红利，更好实现对美好生活的向往。

学习和实践马克思主义关于生产力和生产关系的思想，积极推动香港融入国家发展大局。习近平同志在视察香港时指出，“发展是永恒的主题，是香港的立身之本，也是解决香港各种问题的金钥匙”；在党的十九大报告中又明确提出，“香港、澳门发展同内地发展紧密相连。要支持香港、澳门融入国家发展大局”。他还就在港24名两院院士来信作出重要批示，指出“促进香港同内地加强科技合作，支持香港成为国际创新科技中心，发挥内地和香港各自的科技优势，为香港和内地经济发展、民生改善作出贡献，是在香港实行‘一国两制’的题中应有之义”，并迅速部署出台中央惠港科技政策，直接助力香港创科事业和经济民生更好更快发展。新时代，我们在推进香港“一国两制”成功实践过程中要高度重视解放和发展生产力，使香港在融入国家发展大局中更好地解放和发展生产力，进而逐步解决香港长期积累的一些深层次问题。支持香港坚守“一国”之本、善用“两制”之利，找准国家所需和香港所长的结合点，积极对接国家发展战略，充分发挥自身独特优势，以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点，全面推进互利合作，建设共同家园。

学习和实践马克思主义关于文化建设的思想，着力发展爱国爱港主流文化。习近平同志在视察香港时指出，香港“对国家历史、民族文化的教育宣传有待加强”；在党的十九大报告中指出，“我们坚持爱国者为主体的‘港人治港’、‘澳人治澳’，发展壮大爱国爱港爱澳力量，增强香港、澳门同胞的国家意识和爱国精神”。国家之魂，文以化之，文以铸之。在中西文化交融的香港，国家意识和爱国精神的培育尤其需要增强文化感召力。我们要坚持以爱国者为主体的“港人治港”，支持特区政府开展国民教育，以中华文化为纽带促进香港与内地的文化交流，引导香港同胞尤其是青年一代树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，让爱国爱港的核心价值和光荣传统薪火相传。

学习和实践马克思主义关于世界历史的思想，充分发挥香港在推进“一带一路”建设中的特殊重要作用。习近平同志在视察香港时指出，“香港是重要的国际金融、航运、贸易中心，是连接内地和国际市场的重要中介，是国家‘引进来’、‘走出去’的双向服务平台”。在人类交往的世界性比过去任何时候都更深入广泛、各国相互联系和彼此依存比过去任何时候都更频繁紧密的今天，“一带一路”建设作为我国积极促进国际合作、推动世界各国共同发展的重要举措，为香港在国家支持下放大自身优势、拓展国际经贸联系提供了广阔舞台。我们要站在世界历史的高度认识支持香港参与和助力“一带一路”建设的重大意义，推动香港进一步发挥区位优势、先发优势和现代服务业专业化优势及人文优势，在金融和投资、基础设施建设与航运、经贸交流与合作、民心相通、加强对接合作与争议解决服务等领域积极作为，从而在助力国家发展的过程中对构建人类命运共同体、建设更加包容和谐的世界作出新的更大贡献。

责任编辑：吴金明