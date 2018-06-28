人防办动物园这样的“冷衙门”为何频频爆出巨贪

原标题：人防办、动物园这样的“冷衙门”为何频频爆出巨贪

在和平时期，人民防空办公室（简称“人防办”）并不为普通百姓熟知，算是个“冷衙门”。可没想到，腐败官员在“冷衙门”里也能经营大“买卖”。

近日，检察日报上的一则案例令人瞠目，广西桂林市人防办原主任赖月亮，利用职务便利，为请托人及其公司在人防设备采购、人防工程设计审批验收等事项上提供帮助，收受贿赂424万余元。

“冷衙门”的同义词还有“清水衙门”，往往指那些行政权力不大，经手钱财少，难以捞到“油水”的部门。由于人们往往会觉得“清水衙门”出不了问题，因而平时更容易脱离监管者的视线。不过，只要为官者“贪心不死”，不管是否在何地任职，都有本事掘地三尺、雁过拔毛，而且有的还是“小官巨贪”。

“清水衙门”变身“油水衙门”

人防工程是战时掩蔽人员、物资，保护人民生命和财产安全的重要场所，也是实施人民防空重要的物质基础。对人防工程建设项目进行审批、设计审查、施工监理、质量监督等是人防办的重要职责。然而，在赖月亮这里，重要职责竟成了他捞取个人好处的工具。

赖月亮的“生意经”就是以权谋私：人防部门也并非没有职权，很多人防设备公司、房地产开发公司、投资有限公司的负责人，以及很多个体建房户都愿意以金钱铺路，接近他这个“一把手”。在赖月亮看来，手中的权力就是交易的筹码，做官就是做生意，帮人必须有回报。

5月22日，广西桂林市临桂区法院开庭审理该案。检察机关指控：赖月亮身为国家工作人员，违反法律法规的规定，徇私舞弊，擅自同意他人在人防坑道工事口部以建设伪装房的名义违章建房，导致人防工事功能完全丧失，使国家和人民利益遭受重大损失；利用职务上的便利，非法收受他人给予的现金共计人民币424.5万元，为他人谋取利益；利用职务上的便利，虚开发票骗取公款4.8万元，其行为已触犯刑法有关规定，应当以滥用职权罪、受贿罪、贪污罪追究其刑事责任。

法庭上，赖月亮声泪俱下地忏悔道：“我从一名人民公仆蜕变为人民的罪人，触碰了法律高压线，现在悔恨不已。我忘了初心，失去了政治定力、法律定力，廉洁定力和社交定力，在腐败的深渊里越陷越深，终于一失足成千古恨，辜负了党组织对我的教育和培养。”

解放日报·上观新闻记者查询得知，从人防办这样的“清水衙门”落马的官员，竟然不乏先例，甚至有涉及16人之多的集体腐败窝案。中纪委机关报曾报道河北省保定市人防系统腐败窝案，自2014年7月以来，保定这一市级人防办，就有原党组书记、主任李铁柱等16人被查处，9人被移送司法机关。

自1996年调任“清水衙门”保定市人防办党组书记、主任以来，李铁柱颇感失落。后来，根据省、市政府的部署安排，人防办承担起了负责收取人防工程易地建设费、对民用建筑修建防空地下工程进行审批等职能。渐渐地，一些建设单位和开发商开始找上门来，曾经冷清的人防办变得热闹起来。

一些开发商找李办事后送现金，他都坦然接受，觉得不收白不收，在欲望的泥淖中越陷越深。作为人防办主任，李铁柱经常违反议事规则，不仅在自己主持的会议上随心所欲作出决定，而且人防范围内所有事情，他都能一句话“摆平”。只要他打了招呼、下了指令，人防工程涉及的行政审批、质量验收等都会一路绿灯。他还曾利用父亲去世、儿子结婚等婚丧喜庆事宜大肆敛财。

“一个非主流的‘冷衙门’，由于领导干部信念动摇、贪欲膨胀，加之监管不力、制度建设相对滞后，竟摇身变为油水丰厚、炙手可热的“独立王国”，最终出现‘查处一案、挖出一窝、带出一串’的腐败‘破窗效应’，其中的教训，值得深刻反思。”上述文章指出。

部门无论“冷热”都要严管

近几年，中纪委官网已多次发文警示人防、信访、气象、农林牧副渔等领域“冷水衙门”腐败现象，而环保、统计等系统的腐败也曾被人民日报等媒体报道。

根据公众以往的认知，农技站无疑也属于“清水衙门”，甚至有些人都不知道有这么一个部门。为了强农、惠农、富农，近年来，国家不断加大补贴力度。一些农机主管部门负责人勾结商家，编造虚假购机信息“打劫”补贴，让国家巨额投入“打水漂”。

几年前的重庆市永川区农机补贴腐败案，却揭露出惊人的腐败黑幕：一张常用农机具秧盘国家补贴2毛5分，农技推广站先提1毛8分，站长再拿3分，剩下的4分留给骗取补贴的合谋企业。

调查显示：从2009年开始，永川区农技推广站原站长周忠友、原副站长凌玲和一名企业老板共谋，仅秧盘一项就虚报销量188万余张，骗取专项补贴46.2万元。

再来看一个案例。与掌握巨额资金和重大审批权的部门相比，动物园可谓名副其实的冷僻单位，但“动物园里也有贪官”，而且数额相当了得。

肖绍祥，北京动物园原副园长、北京市陶然亭公园管理处园长。2014年12月因涉嫌贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪，被判处无期徒刑。那么，肖到底怎么敛财的呢？

经查，绍祥利用担任北京动物园副园长、陶然亭公园管理处园长，主管动物园基建、110千伏输变电站拆迁、草库拆迁等工作的职务便利，在北京动物园兽舍改造、陶然亭公园玉虹桥改建及休息游廊工程项目中，侵占款项共计人民币1400余万元。此外，他还为别人承揽动物园基建工程提供帮助受贿10万元，另有800余万元财产不能说明合法来源。

肖对一笔小钱也不放过。有个细节是：他用假发票侵吞了陶然亭公园职工风筝节奖金12850元。检察官在庭后说，肖绍祥是处级领导，此案属于典型的“小官巨腐”。

从以上案例不难发现，无论是所谓的看起来冷僻的部门，还是权重部门，都掌握一定的权力和资源，都有滥用和寻租的可能。“冷衙门”看似权力有限，其中同样有“肥缺”。一旦看到有“空子”可钻，某些人便会“闷声发大财”。

其实，又何尝是人防办、动物园这样的“冷衙门”存在贪腐空间？不少人在驾校学车时，常常遭遇驾校教练、陪练师傅伸手索要烟钱、饭钱等等。客观而言，这些人手中并无权力，却个个深谙“伸手”的最佳时机，学员不给就给甩脸色、穿小鞋。

纵观发生于“清水衙门”的腐败丑闻，其贪腐手段并无多少高明之处。腐败分子主观上基于“有权不用、过期作废”的功利化认知，“靠山吃山”、“雁过拔毛”就成为其惯用的贪占伎俩；从客观环境而论，国家关注民生诉求、加大文教体投入的政策扶持走向，让“清水衙门”有了千载难逢的“肥差”机遇；就内部监管而言，一把手说了算的权力独揽和暗箱操作，也助推了“清水衙门”官员搅浑水、捞油水的发财企图。

“清水衙门”贪腐案频发，透视出腐败分子的机关算尽和无孔不入，这就需要我们秉持反腐败无死角、无禁区、无盲区的零容忍态度，无论部门“冷热”、权力大小，都应该纳入监管视野，切实做到有腐必反、严惩不贷，警钟长鸣、除恶务尽。

责任编辑：张申