空军招飞已开始 高考生满足这些条件都能报名

原标题：今年高考生注意！空军招飞已开始 满足这些条件都能报名！

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6月24日-6月30日

空军在长沙组织高考后招飞定选检测

高考成绩过一本线、前期错过定选的考生

可拨打020-38809202

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✈️空军招飞对象

①普通高中应届、往届毕业生，男性，年龄不小于17周岁、不超过20周岁（1998年8月31日至2001年8月31日出生）。

②军队院校应届本科毕业生，男性，年龄不超过24周岁（1994年7月1日以后出生）。

✈️空军招飞基本条件

普通中学高中毕业生报名参加招飞，需符合下列基本条件：

①热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党，热爱人民军队。

②身高在164-185cm之间，体重不低于标准体重的80%、不高于标准体重的130%，标准体重（kg）=身高（cm）-110。双眼裸眼视力C字表均在0.8以上，未做过视力矫治手术，无色盲、色弱、斜视等。

③对飞行有较强的兴趣和愿望，思维敏捷、反应灵活、动作协调、学习能力强，性格开朗、情绪稳定、有敢为精神。

④符合招飞政治考核标准条件，本人自愿，家长（监护人）支持。

⑤品学兼优，高考成绩达到本省（自治区、直辖市）统招一本线。

✈️培养模式和相关待遇

高中生飞行学员。招收的高中生飞行学员入空军航空大学后，实行3个月考察期，合格者取得学籍、军籍。

具体采取两种培养模式

1、军事高等教育模式：在空军航空大学和飞行学院培养4年，主要进行本科基础教育和教练机飞行训练。期间除享受军校学员的待遇外，还享受飞行津贴、空勤伙食、特种装具等待遇。达到培训要求的，获得大学本科学历和学士学位，定为副连职军官，授予空军中尉军衔。如因身体或技术原因不适合继续学习飞行的，转入其它军队院校学习航空管制、航空兵参谋等地面本科专业，总学制4年。

2、“3+1”军地联合培养模式：在北京大学、清华大学、北京航空航天大学学习3年，在空军航空大学学习1年。

①选拔程序——根据教育部、公安部、军委政治工作部下达的联合培养计划，空军从招收的理科类高中生飞行学员中遴选确定预选对象，组织到空军航空大学进行军政训练和体验飞行，综合择优录取高考成绩优异、体验飞行合格的学员，于9月上旬入北京大学、清华大学、北京航空航天大学联合培养。

②相关待遇——联合培养飞行学员注册空军航空大学和地方高校“双学籍”，学历本科。在地方高校学习期间，享受军队院校飞行学员相关待遇。毕业考核合格的，颁发空军航空大学和地方高校同时具印的大学本科毕业证书，并按规定分别授予相应学士学位。

来源：空军招飞、广东征兵

责任编辑：张义凌