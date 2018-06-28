退休“厅官”当“村官”：不领薪酬 带村民建小康

原标题：福建一副厅级退休干部当选村支书：不领薪酬，带村民建小康

在今年的村级换届中，平和县国强乡新建村全村21位党员，满票选举出新的村党支部书记。这位新书记名叫赖文达，今年62岁，曾任福建省物价局党组成员、副局长。

6月26日，平和县国强乡党委正式批复，副厅级退休干部赖文达同志任新建村党支部书记。退休“厅官”当“村官”，这在福建省村级组织换届选举中尚属首例。

“领头羊”难觅是新建村发展的痛点。新建村地处国强乡西北面，距离县城41公里，全村905人，是产业单一、经济落后的革命老区。该村外出流动党员较多，村党支部书记一直没有合适人选，上一届支部书记是由乡干部下派担任。今年村级换届选举开始前，县、乡两级党委把目光瞄向两年前从省物价局副局长岗位上退休的乡贤赖文达。

赖文达是从新建村走出去的“厅官”，1975年，年仅18岁的赖文达就曾担任新建大队党支部书记。得知家乡的发展困境后，赖文达毫不犹豫拒绝企业老板百万年薪的聘请，做通家人的思想工作，于今年5月独自一人从省城回到山区，扎根新建村。

“副厅级干部要当村支书，这是新建村的奇闻。”今年80岁的老党员曾金鑽和其他人一样，刚开始是心存疑虑的。直到赖文达逐门逐户开展调研，撰写竞选讲稿，村民们才相信这个“厅官”是动真格的。后来，经过严格程序推荐，全体党员民主选举，赖文达满票当选。大家把期望寄托在新任村支部书记身上。

赖文达接受记者采访

26日是赖文达正式履职的第一天，他在接受记者采访时明确表示：“我将不领任何薪酬，全心全意带领村民全面建成小康。”他对未来的工作思路十分清晰，一方面要强化党建，抓班子、带好队伍，筑牢党的根基，发挥党支部的堡垒作用；另一方面要念好山经，保护生态，把绿水青山转化为金山银山，推动乡村振兴战略在新建村落地生根。

“我长在红旗下，为党、为人民多做实事是我的初心，我要用共产党人的责任和担当，接受考验和挑战，书写新的人生篇章。”赖文达和记者谈到全新的村支部书记工作时，信念坚定，信心满怀。

来源：微信公众号“福建日报”

责任编辑：张申