蔡当局边喊“反中”边求和谈 闹哪样？

原标题：边喊“反中”边求和谈，蔡当局闹哪样

蔡英文如此卖力演出，目的无他，无非是为“台独”壮胆，给选举打气。

蔡英文当局（资料图） 台湾地区领导人蔡英文近日接受外媒采访时称，“台湾遭受中国巨大的压力”，虽时感挫折却不能放弃，呼吁国际社会联手制约中国。因为作为“区域霸权”、富于“侵略性”的中国，不只对台湾构成挑战，更对整个地区和世界造成威胁。

令人啼笑皆非的是，蔡英文一面言辞激烈地批判大陆，一面说愿在“对等、未设前提”的情况下，实现两岸领导人会面，同一番话画风180度大转弯，状如人格分裂。

回顾蔡英文的“求会面”套路，不难发现技术含量其实很低。这一话题在其选战前后便被提及，此后又蹭了好几回热点，不外乎是哪两位国家领导人又见了面，蔡英文就借势比拟一番，假惺惺地呼吁“坐下来谈”。眼见药效不彰，民众不大买账，蔡英文便不断下猛料，语不惊人死不休。

蔡英文前几次的“求会面”，至少还会虚伪地弹弹“对大陆善意”老调，这一次却连面具都撕掉了，直接呼吁国际围堵反制大陆，毫不掩饰“借刀杀人”的深深恶意。而不管是假装“善意”还是赤裸对抗，蔡英文“求会面”套路背后逻辑都是一样的，就是兜售“两国论”，同时在国际上装可怜扮无辜，妄图把两岸失和的责任归咎于大陆。

上台之初，蔡英文承诺“维持现状”，仍称呼大陆为“中国大陆”，直至今年5月改口“北京当局”，乃至近来直呼“中国”，从遮遮掩掩到直白强硬，更放言要借助美国等“国际力量”来对抗大陆，已显出其在两岸政策上的图穷匕见。

一面是两岸官方沟通联系机制中断、两岸关系冷对抗持续加剧，一面是台湾“外交”崩塌、“邦交国”连失四城，恼羞成怒的蔡英文扯下最后一块“遮羞布”，赤裸裸地说出“大陆威胁论”来。

此次采访中，蔡英文又拿美国说事，称台湾获美国的支持日增，从高层官员访台到美台军事交流，一副抱定大腿成竹在胸的样子。然而明眼人都知道，美国对台湾向来是口惠而实不至，更不会依着台湾的小算盘，一旦台海动荡局势拉高，绝不会去牺牲自家利益而与大陆对决。

而蔡英文言谈间渴望依靠的“国际朋友圈”，更是不值一提。“国际空间”急剧缩水，“邦交国”一路降到18个，哪有她口口声声念叨的“志同道合国家”壮胆？不过是痴人说梦而已。

更可笑的是，蔡英文还声称“面对中国威胁，有必要加强自卫能力”，边武装到牙齿，边转脸说出“和谈”设想，前一秒还破口大骂，后一秒又要价对谈，难怪有人送她“戏精”称号。

蔡英文如此卖力演出，目的无他，无非是为“台独”壮胆，给选举打气。但归根结底，如此倒行逆施不过是引鸩止渴而已，“挟洋自重”、“亲美友日抗陆”，到底带来了什么呢？怕只有虚妄的安全感和梦醒时分的一败涂地。更何况，火中取栗般任由别人当枪使，结局如何可想而知。蔡当局竟自甘堕落到这般田地，无异公然绑架全岛民众，视民生福祉于无物。

从始至终，破局的关键都在“九二共识”。可舆论叫不醒装睡的蔡英文，乃至绿营有人宣称，蔡英文坚持的其实是“九二无共识”。从闪烁其词到高调否认，蔡当局算是亮明了底牌。面对大陆近来震慑“台独”的军事行动，岛内经济民生因当局无力挽救两岸关系而愈见凋敝的现状，不思问题解决之道，装模作样地又喊出“习蔡会”，再一次徒显黔驴技穷。

明明需要对台海局势生变、两岸紧张对峙加剧负全责，蔡当局却倒打一耙，又甩锅给大陆，言必称“霸权”“挫折”，想凭一招恶人先告状骗过世人，如此侮辱观众智商，只会惹人耻笑唾弃。如不尽快正视现实，重回“九二共识”的对话轨道，留给蔡当局的谢幕演出，将会是一场悲剧。（文/东篱旧友）

责任编辑：张义凌