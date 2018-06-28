传常德要求债务借新还旧 知情人:确有领导说气话

原标题：湖南常德政府化解债务会议 确有领导“说了类似气话”

来源：经济观察网

经济观察报 首席记者 李微敖 2018年6月27日，市场流传出一份湖南省常德市政府在6月22日召开的化解政府债务的专题会议内容纪要，引发热议。当日，常德市政府金融办即发表公开声明称，“网传有关内容失实”，“（常德市）债务风险可控”。

但有接近会议的人士亦对经济观察报记者表示，网传的纪要内容里，“有部分属实，这个会议的主旨是希望各金融机构不抽贷。会议中，有个别（常德）市里的领导情绪激动，说了类似的气话。”

网传纪要 不降息、延期的 要“提供给纪委清查”

6月27日，市场流传的会议纪要称，在6月22日，常德市政府召开化解政府债务专题会议。辖区内的人民银行、银监局（银监分局）、各政府平台公司及各家银行的“一把手”参加了会议。

会议提出的具体措施包括：

1、从2018年7月开始，辖区内的银行对常德政府平台公司的贷款，利率高于人民银行确定的基准利率的，以基准利率支付利息；低于基准利率的，按实际利率执行。

2、2018年内所有到期贷款和分期还款计划，一律采用延期、续贷或借新还旧等措施，不得通过新借第三方债务来偿还。如果到期贷款及分期还款计划不能采取延期、续贷或借新还旧等措施，一律不归还。

3、与银行有直接关联的表外业务，银行也要积极沟通延期、续贷或调整分期还款计划等措施。同时，由平台公司提供所有融资中介清单，不能够提供降息、延期的，一律作为问题线索，提供给纪委清查。

4、全面清理常德市政府各部门在各家银行的账户，对不配合政府化解债务的银行采取相关措施。

纪要提到，对于上述措施，常德市政府要求各平台公司在下周三（即6月27日）出具公文。

常德金融办 网传有关内容失实

这份会议纪要在市场间迅速引起较大的波澜，当日（6月27日），常德市政府金融办即发表公开声明称：

网传有关内容失实，（常德市）经济运行正常，债务风险可控；同时，常德市防控政府债务风险工作严格按照上级部署开展，没有也不会单独出台措施，并且一直与各金融机构保持良好合作关系。

不过，有接近会议的人士对经济观察报记者亦表示，在6月22日，确实召开了这个会议，“主旨是希望各金融机构不抽贷”，流传的纪要内容，“有部分属实。会议中，有个别（常德）市里的领导情绪激动，说了类似的气话。”

该人士同时确认，常德市 “不会按（会议纪要）这个执行”。

另有消息来源称，在6月22日的常德会议上，确有类似的举措提出。但是在会后，各家金融机构的主要领导，向常德市的一二把手（即市委书记、市长）进行了汇报。会议纪要里提出的措施没有得到同意。常德市各平台公司将继续按照合同约定，按时还本付息。

常德市级财政 还本付息压力较大

常德地处湖南北部、洞庭湖西侧。统计数据显示：截至2017年年底，常德市拥有户籍总人口605.9万人，常住人口584.5万人，常驻人口人口城镇化率为51.6%。

在经济发展方面，根据常德市财政局长杨天生，在2017年12月26日，在该市举行的人大会议上所做的财政报告显示：

2017年，常德市一般公共预算转移性收入456.51亿元，加上地方财政收入165.4亿元，总计621.91亿元，减去专项转移支付支出等转移性支出后，可用财力533.07亿元；支出方面，全市一般公共预算支出509.68亿元，结转下年支出23.14亿元，当年结余0.25亿元。

在常德市本级财政中，市级一般公共预算转移性收入375.92亿元，加上市级地方财政收入76.8亿元，总计452.72亿元，减去专项转移支付支出等转移性支出后，可用财力109.98亿元。市级一般公共预算支出104.89亿元，增长6.17%，结转下年支出4.88亿元，当年结余0.21亿。

报告中，杨天生坦陈，“（常德市）防控债务风险压力比较大。全市尤其是市级财政在保障政府债券还本付息、政府性投资项目资金需求、防范债务风险等方面的压力较大。”

为此，常德市政府“成立政府债务管理领导小组，认真开展存量债务清查及审计整改工作；推进与平台公司分账。”

对于2018年的工作，常德将“加强债务风险防控，从预算源头有效管控公益性基础设施建设举债；加强对融资建设项目的全程监管，大力推进项目分类结算和决算评审，厘清平台公司与政府的责任，推动平台公司加快转型。”

公开信息亦显示，常德市委、市政府在2018年多次召开防范化解政府性债务风险的会议，或在其他重要会议中提及政府债务的问题。

2018年6月20日，常德市召开了中共常德市委七届五次全体（扩大）会议。6月26日，《常德日报》刊发了常德市委书记周德睿在这个会议上的讲话。

讲话中，周德睿表示，“以政府债务为例，很多高利息、高成本的贷款，就可以让银行展期，是可以降利息，这是国家和省委省政府的要求。对于一些平台公司，这是转型升级、破茧成蝶的最好机遇期，过了这个村就没有这个店了。抓住了战略机遇期，很多问题就可以迎刃而解。长痛不如短痛，如果三年五年后再防控，很多企业都要死掉。”

责任编辑：吴金明