督察组：230万吨钢渣弃置长江岸边 当地以罚代管

原标题：沙钢集团百万吨钢渣弃置江边 威胁长江水生态环境安全

苏州张家港市沙钢集团是一家大型民营企业集团，为当地经济发展作出了重要贡献，但对中央环保督察组交办的烟尘污染问题却重视不够，整改敷衍，一犯再犯，而且长期累积的百万吨钢渣等工业固废随意堆放在长江岸边，污染周边土壤和水体，威胁长江水生态环境安全。

一、烟尘污染问题依然突出

2016年7月第一轮中央环保督察进驻期间，督察组接到群众举报，反映沙钢集团烟尘污染问题，随即转办地方查处。

经调查，沙钢集团2016年7月30日燃气锅炉废气存在超标排放行为，张家港市环保局作出行政处罚告知书（张环告字〔2016〕172号），处罚10万元，并对其部分转炉车间除尘、料场防尘不到位等问题责令限期整改，要求2016年底前完成整改任务。

然而，对于督察组交办问题，沙钢集团没有引起重视，没有举一反三。这次督察“回头看”时，督察人员再次发现企业部分生产环节烟尘污染，问题突出。

2018年6月14日，督察人员在沙钢集团现场调阅#5和#6焦炉地面除尘站风机电流监控数据，发现一个时段内，两台焦炉出焦11次，但除尘风机电流仅有1次由低速转为高速运行，也就是说，出焦11次，除尘风机仅正常运行一次，除尘设施明显不正常运行，烟尘直排问题突出。

督察人员现场看到，9#炼铁高炉出铁时烟尘无组织排放明显。#5焦炉出焦时，肉眼可见明显淡黑色烟尘四下溢出；站在距离焦炉20米远的地方，能闻到浓重的焦炭气味。

经查实，沙钢集团焦化车间未按照排污许可证要求安装出焦除尘和焦炉烟囱在线监控装置；4号、6号料场贮存的铁矿粉和焦炭露天堆放，未采取有效的防尘措施。

调阅资料显示，沙钢集团是一家上市公司，2017年钢铁产量超过3000万吨，年销售额超过2000亿元，但没能更好地承担起应负的生态环保责任。对于这家大型企业，苏州市及张家港市主要采取“以罚代管”，在第一轮中央环保督察结束后，没有督促企业彻底整改，以至于其烟尘排放问题长期没有解决。

二、钢渣违规堆放垃圾填埋场

2016年7月第一轮中央环保督察期间，群众举报沙钢集团存在化工污泥直接堆填垃圾填埋场的问题，督察组随即转办地方查处。经核实，该垃圾填埋场位于张家港市乐余镇齐心村五干河东侧，原用于填埋乐余镇生活垃圾，已于2010年覆土封场。但这次“回头看”检查发现，该垃圾填埋场填埋大量生活垃圾和工业固废，没有任何防渗措施，现场开挖时散发阵阵恶臭。但沙钢集团又在此地违规堆放大量钢渣，钢渣与生活垃圾等混杂一块，现场不堪入目。

图1 生活垃圾填埋场与钢渣混杂一块

图2 沙钢集团废钢渣随意堆放于生活垃圾填埋场

直到这次“回头看”前夕，当地政府才委托第三方机构对该填埋场周围土壤及地下水进行监测，发现局部土壤和地下水已受到污染。

三、百万吨钢渣弃置长江岸边

此次督察“回头看”期间，群众再次举报反映沙钢集团大量钢渣违规堆放长江岸边的问题。根据群众举报，督察人员调查发现，沙钢集团和永钢集团长期在长江岸边堆放钢渣，目前堆放总量已高达230万吨，距长江水线仅有800米左右，直接威胁长江水环境安全， 2015年就曾发生碱性雨水外排污染问题，生态环境风险突出。

图3 长江岸边钢渣堆积如山

经测算，沙钢集团钢渣堆场占地约2025亩，其中租用齐心村的156亩土地擅自改变用地性质。督察人员现场看到，几十座高达十几米的钢渣山首尾相连，触目惊心。沙钢集团2016年因钢渣露天堆放、未采取“三防”措施，被有关部门处罚后，才建设雨水收集池，附近多个自然形成的水塘，因钢渣堆场废水流入后，水质已被污染。

图4 周边水塘由于钢渣堆场废水流入，污染严重

沙钢集团大量钢渣在距离长江如此之近的地方长期存放，缺乏必要的污染防治设施，既暴露出沙钢集团环境管理方面存在的突出问题，也反映出当地党委政府生态环境监管薄弱，以罚代管，一罚了之，致使问题长期得不到解决。

针对沙钢集团环境污染问题及当地党委政府生态环保不作为、慢作为情况，督察组还将进一步调查，并依法依规进行处理。

责任编辑：张义凌