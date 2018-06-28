210个地级以上城市实现交通一卡通产品互联互通

原标题：全国210个地级以上城市实现交通一卡通产品互联互通

人民网北京6月28日电 近日，交通运输部、国家认证认可监督管理委员会（简称认监委）联合印发《交通一卡通产品认证管理办法》（简称《办法》）及第一批产品目录，旨在增强交通一卡通产品的标准符合性、产品一致性、安全性和稳定性，确保全国交通一卡通业务系统的一致性和兼容性，规范和管理相关认证活动。

《办法》从认证检测机构资质、认证实施、证书及标志管理、认证活动监督管理与认证结果采信等方面，对认证工作提出了要求。《办法》明确，产品的生产者或者销售者（简称认证委托人）通过委托一卡通认证机构进行交通一卡通产品认证。认证机构受理认证委托后，按照规定安排产品检验检测和工厂检查。

《办法》提出，一卡通认证机构不得从事交通一卡通产品的咨询和产品开发、销售工作。应按照认证规则，采取适当合理的方式和频次，对取得认证的产品及其生产企业实施有效的跟踪检查，控制并验证取得认证的产品持续符合认证要求。

根据第一批产品目录，交通一卡通产品包括交通一卡通卡片、手机产品、受理终端和系统。根据《办法》，交通一卡通产品认证证书有效期为3年。在证书有效期满的前3个月内，获证机构应当根据认证规则的规定申请再认证。获得交通一卡通产品认证的认证委托人，在获证产品或者最小销售包装上加贴、印刷、模压交通一卡通产品认证标志。

目前，全国已有210个地级以上城市实现交通一卡通产品互联互通，其中190个城市完成了市区全部公交线路的改造工作，发行互联互通卡片1500多万张，覆盖了京津冀、长三角、珠三角、长江经济带等多个重点区域，实现了公交、地铁、出租汽车、公共自行车以及轮渡等多方式应用，受到了人民群众的广泛欢迎。认证制度的建立与实施，将为交通一卡通产品互联互通工作提供有力保障，有效促进公交出行便利化。

责任编辑：张义凌