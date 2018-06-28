香港2辆私家车及2辆出租车连环相撞 3人受伤送医

原标题：香港发生4车连环相撞意外致3人受伤 事故原因待查
中新网6月28日电 据香港《星岛日报》报道，香港落马洲近加州花园对开28日清晨发生4车相撞意外，3人受伤送院。
意外发生在28日清晨约8时，2辆私家车及2辆新界出租车于新田公路往元朗方向近加州花园对开，发生连环相撞意外，造成3人受伤。
事故发生后，警员及救护车迅速到场将伤者送院治理，警方正调查意外原因。
据报道，受意外影响上址行车一度挤塞。
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