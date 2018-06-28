安徽蚌埠等地强降雨破极值致内涝 合肥今有大暴雨

原标题：安徽蚌埠等地强降雨破极值致内涝 合肥滁州今有大暴雨

中国天气网讯 昨天（27日）夜里开始，安徽遭遇强降雨侵袭，蚌埠等多地出现大暴雨，局地特大暴雨。今天强降雨持续，滁州、合肥部分地区将有大暴雨。雨水打压下，高温将缓解。预计降水过程将在7月1日逐渐进入尾声，本次降水极端性强，需注意防范内涝、滑坡等次生灾害。

昨天白天，安徽气温略有下降，但是大部分地区最高气温仍多在35℃以上，加上湿度大，人体感觉十分闷热。昨夜开始，降水强势来袭，气温下降。预计今天白天高温消退，宿州、阜阳、亳州、黄山、宣城等淮北地区和沿江江南地区最高气温32-34℃；其他地区31-33℃。

安徽北部昨夜的降水十分猛烈，安徽省气象台于28日0时10分发布了暴雨黄色预警信号，6时10分将暴雨预警信号提升到橙色。监测显示，截至今早9时，蚌埠、淮南、滁州等沿淮东部地区12小时累计降雨量基本超过50毫米，其中蚌埠、凤阳、怀远、定远、固镇、明光等地降雨量超过100毫米，达到了大暴雨级别，局地特大暴雨。固镇（251.7毫米）和凤阳（189.5毫米）日降水量突破建站以来历史极值，蚌埠（193.9毫米）突破当地6月极值，蚌埠城区出现内涝。

安徽蚌埠经过一夜的降雨，出现内涝。（图/你的小如）

今天白天降水仍然强势，预计全省大部分地区有阵雨或雷雨，其中蚌埠、芜湖、宣城、池州等沿淮到沿江东部地区将有大到暴雨，局部大暴雨到特大暴雨，并伴有雷电、短时强降水等强对流天气。为此安徽省气象台今天9时10分继续发布暴雨橙色预警信号，预计滁州南部、合肥北部将有大暴雨，需注意防范。

明天，降水强度减弱，降水区域迅速缩小并且南移，预计六安、安庆、池州等大别山区和沿江江南地区有中到大雨，局部暴雨；30日降水区域又会有所扩展，安庆、池州、宣城等沿江地区还将出现暴雨，局部大暴雨。

气象专家提醒，本次降水极端性强，对流特征明显，强降水发生区域较为集中，很容易给城市带来内涝，山区也容易出现山体滑坡等地质灾害。有关部门应当及时做好强降水应对措施；公众请及时关注天气信息，提前做好出行准备；开车的朋友在遇到积水路段时不要贸然前行，尽量选择绕路避开。（文/周芮琪）

责任编辑：吴金明