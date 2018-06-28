原标题：商务部：中欧双方坚决反对贸易保护主义
商务部今天（28日）举行例行发布会，新闻发言人高峰介绍了第七次中欧经贸高层对话取得的进展和成果， 中欧双方坚决反对单边主义和贸易保护主义。
高峰介绍，在刚刚结束的第七次中欧经贸高层对话中，双方表示，争取在第20次中欧领导人会晤期间，首次交换市场准入清单出价。随着双方完成交换清单出价，中欧投资协定谈判将进入新阶段。
商务部新闻发言人 高峰：中方将继续秉持开放、灵活、务实的态度，积极推动谈判取得更大进展。我们相信，早日达成一个全面、富有雄心的投资协定，符合中欧双方的共同利益。
高峰表示，通过此次对话，中欧双方就完善全球经济治理，维护多边贸易体制，推动贸易投资自由化便利化等达成一系列成果和共识。中欧双方共同认为，必须坚决反对单边主义和贸易保护主义，以务实举措推动双边经贸合作，共同维护以规则为基础的多边贸易体制。
商务部新闻发言人 高峰：我们相信，在个别国家出现内顾倾向、贸易保护主义抬头的形势下，中欧经贸合作将为全球经济持续复苏和稳定发展带来一股“暖流”。
相关新闻：
中美贸易战生变
中方回应
分析解读
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 墨西哥上演血腥大选 100多名政客被杀
- 【 军事 】 出鞘：从历史看台湾省部分人的媚日情...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 杨幂爆料称阮经天不会泡妞
- 【 科技 】 人民日报调查网络售假：短视频变假货...
- 【 教育 】 全国超200人高考分数上700 河北占一半
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有