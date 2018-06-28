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商务部：中欧双方坚决反对贸易保护主义

商务部：中欧双方坚决反对贸易保护主义
2018年06月28日 12:11 央视新闻
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　　原标题：商务部：中欧双方坚决反对贸易保护主义

　　商务部今天（28日）举行例行发布会，新闻发言人高峰介绍了第七次中欧经贸高层对话取得的进展和成果， 中欧双方坚决反对单边主义和贸易保护主义。

　　高峰介绍，在刚刚结束的第七次中欧经贸高层对话中，双方表示，争取在第20次中欧领导人会晤期间，首次交换市场准入清单出价。随着双方完成交换清单出价，中欧投资协定谈判将进入新阶段。

　　商务部新闻发言人 高峰：中方将继续秉持开放、灵活、务实的态度，积极推动谈判取得更大进展。我们相信，早日达成一个全面、富有雄心的投资协定，符合中欧双方的共同利益。

　　高峰表示，通过此次对话，中欧双方就完善全球经济治理，维护多边贸易体制，推动贸易投资自由化便利化等达成一系列成果和共识。中欧双方共同认为，必须坚决反对单边主义和贸易保护主义，以务实举措推动双边经贸合作，共同维护以规则为基础的多边贸易体制。

　　商务部新闻发言人 高峰：我们相信，在个别国家出现内顾倾向、贸易保护主义抬头的形势下，中欧经贸合作将为全球经济持续复苏和稳定发展带来一股“暖流”。

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责任编辑：张申

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