中南林科大原校长周先雁犯受贿罪 一审获刑13年半

原标题：中南林业科技大学原校长周先雁受贿案一审宣判 获刑13年6个月

湖南日报新湖南客户端6月28日讯（记者 何金燕 通讯员 陶涛 涂明珠）今天，张家界市中级人民法院公开宣判中南林业科技大学原党委副书记、校长周先雁受贿案，对被告人周先雁以受贿罪判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二百八十万元，对其受贿所得财物予以追缴。

经审理查明：2009年至2015年，被告人周先雁利用担任中南林业科技大学党委副书记、校长的职务便利，为有关单位和个人在承接工程项目、工程款支付等事项上谋取利益，或者利用其职权或地位形成的便利条件，通过其他国家机关工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，直接或通过其前妻黄建新（另案处理）多次收受相关人员给予的财物共计人民币2038.9万元。

张家界市中级人民法院认为，被告人周先雁的上述行为已构成受贿罪，且数额特别巨大。周先雁已着手实施犯罪，因意志以外的原因尚有人民币700万元未予收取，犯罪未遂，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

责任编辑：张义凌