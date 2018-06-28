百余名香港青年体验高铁:期待即将开通的深港高铁

参加“国家发展战略与香港青年机遇”活动的150余名香港各界青年乘坐高铁从深圳前往武汉。

原标题：百余名香港青年体验高铁：对即将开通的深港高铁线路充满期待

“列车前方停车站武汉站，正点到达的时间是20点23分。”26日，参加“国家发展战略与香港青年机遇”活动的150余名香港各界青年，乘坐高铁从深圳出发一路北上，亲身体验了高铁的舒适、快速和平稳，并留下一路多彩的经历。

五个小时的旅程，列车上始终被热烈的气氛包围着，在“Q&A”环节，团员饶有兴致地听取了列车长对中国高铁运行和设施建设的介绍，并向车组人员提出不少问题，关心“每辆高铁的载客量是多少” ，香港青年协进会理事莫嘉杰首先发文问，香港大学新闻传播专业学生淦楚楚则关注高铁的维修周期，香港中文大学历史系曾宪霖关心高铁运营中如何应对突发故障。对于团员的问题，列车长和车组人员给出了全面专业的回答。

首次乘坐高铁长途出行的香港大学学生陈凯荣对高铁的形容就是“震撼”，他说，对高铁的一个感受就是很稳，另一个感受就是高速运行的高铁仍然保持非常高的舒适度，他对即将开通的深港高铁线路充满期待，一地两检的方便快捷将给喜欢旅行的他带来更多便利。

香港各界青少年活动委员会执行主席、团长霍启刚表示，难得有这样的机会全面专业地了解有关高铁的情况，高铁需要技术和运营的结合，在技术方面，祖国能够建设如此复杂的铁路交通运输网令人惊叹，在运营方面，高铁受天气因素影响较小，中国高铁比国外列车的准点率高很多，为乘客的出行和旅途带来很大便利，他对中国铁路工作人员表示诚挚感谢。

此外，高铁之旅上惊喜不断。触景生情，团员之一的第十二届全国人大代表张明敏在列车上深情演唱了《我的中国心》，优美的旋律伴随窗外飞驰而过的祖国美景，令在场团员报以热烈掌声，全国人大代表、“就是敢言”主席张俊勇说，此刻的感受就是为祖国自豪。当天恰逢香港青年联会副秘书长李芳宸生日，团长霍启刚与团员们一同为她庆祝生日，给她一个难忘的高铁生日之旅。

香港青年联会副秘书长李芳宸在高铁上度过难忘的生日。

列车长和车组人员针对团员的问题给出了全面专业的回答。

参加“国家发展战略与香港青年机遇”活动的150余名香港各界青年乘坐高铁从深圳前往武汉。

来源：国际在线

责任编辑：张义凌