盐务局内部员工举报领导子女吃空饷 当地纪委介入

原标题：浙江苍南县盐务局员工举报局领导子女吃空饷，当地纪委介入

近日，温州苍南县盐务局内部员工的一则实名举报帖在当地引发热议。网帖称，该局的几位主要领导把自己的子女安排在盐务公司，不上班吃空饷，造成了很坏的影响。目前，当地纪委已介入调查。

陈绍鸽是苍南县盐务局审批科科长，此次，他和盐务局的几十位同事一起，实名举报该局主要领导的子女在苍南县盐业公司不上班吃空饷。

“目前知道的是郑恩合的儿子郑光耀，是局长，副书记张炳松的儿子张方源，副局长顾国轨的儿子顾谱章和副书记余德富的儿子余建进，他们这四个明的，这七八年明的每个月到我们单位企业里领工资。什么企业？盐业公司。盐务局盐业公司是两个牌子一个班子，他们把自己儿子挂在这里。反正这四个人，七八年人大家都不认识，财务里我们是看不到。他们一个月能领多少工资啊？一年大概也有五万多吧。”

据了解，涉嫌吃空饷的四位员工均是苍南县盐务局现任或前任主要领导的子女。

记者从苍南县人力社保局查证，这四名领导干部子女中，郑光耀、顾谱章、张方源三人均是通过苍南县盐业公司交纳的社保，社保申报工资为2820元，身份为合同工。

那么，这几个人在盐业公司究竟是做什么的呢？

记者赶往苍南县盐务局查访，办公室负责人游圣群表示，自己虽然在盐业公司工作了十多年，也没有见过这几位被举报的员工。

问：你原来也是一直在盐业公司的？

答：对。

问：这几个人你见过吗？认识吗？

答：不认识。

问：你在盐业公司多长时间了？

答：十几年，也是老员工喽。

负责考勤的张师傅同样表示，盐业公司不存在被举报人的考勤记录。

问：盐业公司内部人反映，说你们盐业公司存在吃空饷的事情，这个情况你清楚吗？

答：我不知道。

问：你不是监察口子上的吗？

答：我只负责考勤。

问：那考勤情况你帮我查下，余建进？

答：我们这里没有这个人。

问：郑光耀？

答：我考勤这些人没有名字的。我没看到。

问：是不是你们单位的人啊？

答：不清楚。”

此外，记者连日来的调查发现，苍南县盐务局原副书记余德富的儿子余建进也曾长期在苍南县盐业公司工作，但他一直以来对外的身份却是苍南县烟草公司员工。

苍南县烟草专卖局办公室主任周朝努说：

“余建进是2003年进入我们温州市烟草公司，从事的岗位是送货员。2009年，调配到我们苍南公公司上班。先后在稽查队工作了一年，2010年11月份开始一直在我们苍南分公司的送货部上班。因为我们是企业，他是劳动合同工。目前他是在我们苍南分公司送货部。

记者：有职务吗？

周超努：他现在是班组长的岗位。”

这四位领导干部子女是如何进的盐业公司？从事什么工作？为什么采访中没有一位员工称认识他们？

为了解开这些疑问，记者提出查阅相关档案资料，苍南县盐务局办公室负责人游圣群却告诉记者，这几个人的档案资料缺失了，具体原因不清楚。

游圣群：我仔细看了一下你说的，没有他们的档案。也就是说，他们的档案处理掉了。

记者：没有他们的档案？

游圣群：处理掉了。

记者：本来应该是有的啊？

游圣群：具体怎么回事不太清楚。”

那么，对于内部员工集体举报领导子女吃空饷的问题，涉事领导又会如何解释呢？

记者也找到了苍南县盐务局局长郑恩合，希望能就反映问题与他进行深入沟通，遭到拒绝。

记者：请问是盐务局郑局长吗？

郑恩合：哪里？我这里有事情。

记者：我是省广电浙江之声记者，你别忙着挂电话。

郑恩合：我现在有事情，有人找我谈话。

记者：谁找你谈话，这会都下班时间了。你别急着挂电话啊。我明天能不能跟你碰一下？

郑恩合：我没时间，对不起。”

据举报员工反映，单位内部涉嫌吃空饷的员工可能远不止这四位。

目前，苍南县纪委已介入事件调查。

来源：微信公号“浙江新闻”

责任编辑：张申