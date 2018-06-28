原标题：韩正会见澳门特别行政区行政长官崔世安
新华社北京6月28日电（记者刘欢）中共中央政治局常委、国务院副总理韩正28日上午在中南海紫光阁会见澳门特别行政区行政长官崔世安，就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议。
韩正充分肯定了崔世安行政长官领导的特区政府的工作。他表示，建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面准确贯彻“一国两制”方针，严格依照宪法和基本法办事，着力促进粤港澳优势互补、合作共赢、协同发展，让大湾区广大人民群众共享发展成果。希望澳门抓住历史性机遇，发挥好“一个中心”“一个平台”的优势，积极参与粤港澳大湾区建设。
崔世安表示，建设粤港澳大湾区将为澳门带来新的发展机遇，澳门特别行政区政府将广泛听取社会各界意见，积极主动做好规划纲要落实工作。
何立峰参加会见。（完）
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