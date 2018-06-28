车辆全国“通检”9月1日起全面推行

原标题：公安部推20项便民举措 车辆全国“通检”等9月1日起全面推行

新京报快讯（记者王梦遥）记者今天从公安部获悉，日前，公安部部署进一步深化改革，提升交通管理服务便利化工作，并公布了简捷快办、网上通办、就近可办等20项交通管理“放管服”改革新措施，9月1日起全面启动推行。记者注意到，这20项便民举措中包括车辆全国“通检”、18类业务一证即办等。

公安部交通管理局有关负责人表示，7月底前，资料减免、一证即办、自助快办等8项便民服务类措施在直辖市、省会市、自治区首府市和计划单列市等36个大城市率先落实，9月1日起，20项措施全面启动推行。

此外，此次改革措施有的还涉及到和其他部门职能、业务的衔接，各地公安交通管理部门将积极协调有关部门，加强统筹协同，确保落实到位，让改革措施落地生效。

20项交通管理“放管服”改革新举措明细

1、申请材料四个减免。办理交管业务时，申请人身份证明免予复印，申请表格免手填写，车辆识别代号免费拓印，车辆购置税、交强险、体检证明等相关部门证明凭证实现联网后逐步免予提交。

2、18类业务一证即办。补换领、审验驾驶证等18类车驾管业务，申请人凭本人居民身份证明一证即办。

3、普通业务一窗通办。整合优化车驾管业务办理流程，推行网银、微信、支付宝等缴费支付电子化，实现业务受理、资料审核、缴纳费用、牌证发放“一次排队、一次办结”。

4、个性服务自助快办。推广使用自助服务终端，群众可自助办理补换领驾驶证、机动车选号、信息变更、交通违法处理等业务。

5、交管服务网上办理。完善互联网交通安全综合服务管理平台，提供网上补证换证、预约选号、事故处理等交管服务。

6、政务信息网上互通。积极推进交管服务平台与其他政务平台互联互通，群众在其他政务平台也可以办理交管业务，实现“单点登录、全网通办”。

7、安全教育网上学习。试点推行互联网学习教育平台，方便驾驶人审验教育和满分教育网上申请、网上认证、网上学习。

8、交通事故网上处理。推进与法院、保险机构的数据信息共享，推动实现车损事故网上定损、理赔。

9、社会服务网点代办。推行登记服务站代办，由汽车销售商、二手车市场、保险等单位代办新车注册登记、二手车转移登记等车驾管业务，提供购车、选号、投保、缴税等“一站式”服务。

10、邮政服务网点代办。建立警邮合作平台，由邮政网点代办补换领驾驶证/行驶证、申领免检标志、自助处理交通违法等业务，实现就近受理、后台制证、邮寄送达。

11、延伸农村交管服务。向县级下放小型汽车登记和驾驶人考试等车驾管业务，有条件的地方可办理进口车注册登记；推行乡镇政务服务网点代办摩托车登记、补换领驾驶证等业务。

12、推进交通事故快处快赔。推行“警保联动”，推动保险公司理赔员与交警、辅警共同上路巡查，快速处置财产损失交通事故。推行在农村建立交通事故协理员队伍，协助事故快处快赔。

13、实行车辆全国“通检”。2018年9月1日起，全面推行小型汽车、货车和中型客车跨省异地检验，申请人可以直接在机动车登记地以外省份直接检验，申领检验合格标志，无需办理委托检验手续。

14、推进车检程序优化。对6年内免检车辆，通过互联网服务平台验证交强险后，直接申领免检标志。推动检验机构开通网上预约车检服务，方便群众“随到随检”。

15、便利车辆异地转籍。试点推行非营运小微型车档案电子化网上转递，对异地转籍车辆，申请人不再需要到迁出地车管所提取纸质档案、查验车辆，减少群众两地间往返。

16、便利驾驶证省内异地申领。放宽小型汽车驾驶证异地申领条件，2018年9月1日起，本省（区）申请人可凭居民身份证直接申请；跨省（区）异地申请人在办理所在省（区）任一地市居住证后，也可直接在全省范围内申领。

17、健全监督制度机制。完善监管制度，畅通社会群众咨询、投诉、举报渠道，构建常态化、智能化、社会化的监管体系。

18、加强智慧监管建设。创新大数据、信息化科技监管手段应用，建设信息化监管中心，实现对交管业务全方位监管、全过程留痕。

19、加强事中事后监管。加强网上网下监督检查，严格违法违规责任追究；建立失信联合惩戒机制，对违法违规的检验机构、社会化考场等，实施联合惩戒。

20、加强信息系统安全保障。加强信息数据系统建设与安全技术保障体系建设，防范信息数据应用安全风险。

责任编辑：张申