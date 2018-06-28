原标题：国防部证实中国海警即将完成转隶武警部队
[环球时报-环球网报道 记者 刘扬] 28日下午，在国防部例行记者会上，国防部新闻发言人吴谦大校对《环球时报》记者证实，海警将完成转隶武警部队。转隶后，成立中国人民武装警察部队海警总队，称中国海警局。海警队伍整体划归武警部队，调整领导指挥体制，统一履行海上维权执法职责，没有改变海警基本任务的属性，也没有改变中方在相关涉海问题上的原则立场。
点击进入专题：国防部举行例行记者会 回应美防长访华等热点问题
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 墨西哥上演血腥大选 100多名政客被杀
- 【 军事 】 出鞘：摧毁台军目标需要多少枚东风导...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 杨幂爆料称阮经天不会泡妞
- 【 科技 】 人民日报调查网络售假:短视频变假货柜
- 【 教育 】 全国超200人高考分数上700 河北占一半
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有