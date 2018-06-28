原标题：国防部证实中国海警即将完成转隶武警部队

[环球时报-环球网报道 记者 刘扬] 28日下午，在国防部例行记者会上，国防部新闻发言人吴谦大校对《环球时报》记者证实，海警将完成转隶武警部队。转隶后，成立中国人民武装警察部队海警总队，称中国海警局。海警队伍整体划归武警部队，调整领导指挥体制，统一履行海上维权执法职责，没有改变海警基本任务的属性，也没有改变中方在相关涉海问题上的原则立场。

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