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国防部：边防代表团将访问巴基斯坦印度

国防部：边防代表团将访问巴基斯坦印度
2018年06月28日 15:51 军报记者
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　　[国防部：边防代表团将访问巴基斯坦、印度]记者：中印元首武汉会晤后，请问中印两军领导人是否有互访的计划？两军关系在新的形势下将取得哪些新发展？中印两军直通热线有何进展？

　　吴谦：中印是搬不走的邻居，从白马驮经到玄奘西行，两国友好交往的历史源远流长。中方愿与印方一道，认真落实两国领导人关于发展双边关系的共识，积累战略信任，促进互利合作，有效管控分歧，维护边境稳定，确保两军关系良性发展。

　　西部战区副司令员刘小午中将将于近期率边防代表团访问巴基斯坦、印度，与两国军队有关领导人会见会谈，就战区层面交往、边境管控与边防合作等事宜进行交流。

　　谈到中印边防合作，我这里还想提一件事，一次非常特殊的边防会晤。那是在不久前的6月21日，中印两国边防军人进行了一次会晤，这次会晤主要是为了共同练习瑜珈，因为6月21日当天正值“国际瑜珈日”。除此之外，中方官兵还为印方官兵进行了武术表演。我期待着中印双方广泛开展友好交流，不断增进互信，共同维护边境地区和平与安宁，将中印两国领导人的重要共识落到实处。（国防部网）

责任编辑：张迪

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