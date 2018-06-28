台军方可以将太平岛租借给美方？国防部回应

原标题：国防部：租借太平岛给美军的想法非常危险

[环球时报-环球网报道 记者刘扬]日前有报道称，台军方可以将太平岛租借给美方。28日下午，在国防部例行记者会上，国防部新闻发言人吴谦大校表示，这种提法非常危险。海峡两岸的中国人都会坚决反对，解放军有能力与决心维护主权与领土安全。

责任编辑：张迪