原标题：韩媒：一名中国人涉嫌转移韩国OLED技术被起诉

[环球网综合报道]据韩国《亚洲经济》28日报道，韩国检方日前起诉试图将韩国OLED核心技术转移到中国的7名嫌疑人，其中包含一名中国人，这是韩国首次以涉嫌技术泄露为由起诉外国人。

据报道，韩国检方27日表示，以上7人涉嫌违反韩国《产业技术保护法》，检方对中国人李某、韩国研究员权某、韩国教授李某提起拘留起诉，其余4人不拘留起诉。

报道称，研究员权某在三星Display的合作企业A公司工作，从去年8月到今年2月，将5130个OLED相关技术文件转移到了中国的竞争公司。权某等人2018年6月带着相关技术文件要前往中国时，被韩国国家情报院逮捕。中国人李某为联系权某来到韩国，在机场被逮捕。

责任编辑：张迪