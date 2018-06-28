多国不停表示担心南海航行自由受影响 外交部回应

原标题：落实《南海各方行为宣言》高官会取得积极成果 陆慷：本地区国家对域外势力搅动南海局势保持着高度警惕

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在6月28日外交部例行记者会上，有记者问：我们注意到，落实《南海各方行为宣言》第十五次高官会已经结束。你能否介绍会议取得哪些具体成果？同时，我们也注意到，仍有几个域外国家不停地表示担心南海的航行自由受影响。中方对当前南海总体形势作何评估？

陆慷：6月25日至27日，中国与东盟国家在中国湖南省长沙市举行落实《南海各方行为宣言》第十五次高官会和第二十四次联合工作组会。外交部副部长孔铉佑作为中方高官率团出席。会议就落实《宣言》、推进海上务实合作以及“南海行为准则”磋商等议题深入充分交换意见。各方肯定了当前南海形势总体稳定的良好势头，重申全面、有效落实《宣言》的重要性，一致同意在业已形成的“准则”框架基础上进一步推进“准则”磋商，尽快形成单一磋商文本草案，作为下步商谈的基础。会议还审议更新了2016—2018年工作计划。

在此次会议期间，各方表示，将继续坚持通过谈判协商和平解决南海争议，坚持通过地区规则框架管控分歧，坚持通过合作增进信任、防止海上意外事件，坚持共同维护南海和平稳定。

我们对会议取得的积极成果感到高兴。从会议成果也可以看出，本地区国家珍惜和平稳定、合作发展的大好局面。从自身利益出发，中国和本地区国家也比任何域外国家都更加珍视南海地区的和平以及航行自由与安全。个别域外势力不断地通过各种方式、包括炒作所谓航行自由与安全受到影响的伪命题来搅动南海局势，地区国家对此保持着应有的高度警惕。我们希望域外国家尊重本地区国家共同维护地区和平与稳定、致力于地区合作发展繁荣的良好局面，不要无事生非。

责任编辑：张迪