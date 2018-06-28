加入世贸后只有中国获利别人都吃亏？商务部回应

原标题：加入世贸后只有中国获利，别人都吃亏？商务部：完全不符合事实

[环球时报-环球网报道 记者郭媛丹]6月28日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，加入世贸组织后只有中国获利，别人都吃亏的观点完全不符合事实。中国加入世贸给美国和其它国家带来了机遇。

王受文介绍，中国加入世贸，为中国、为贸易伙伴创造了互利共赢、共同发展的机遇。他举例说，美国是中国的一个非常重要的贸易伙伴，2001年的时候，美国对中国的出口只有260亿美元，占到美国全部出口的只有2%。中国是美国的第11大出口市场，中国刚刚加入世贸的时候，那一年中国的市场对美国来说只占到它出口总额的2%，第11大市场可以说无足轻重。去年中国已经成为了美国的第3大出口市场，美国对中国的出口已经占到美国出口的8%，将近1500亿美元。可以看出来，中国加入世贸给美国出口带来了机遇。

“从2008年到2017年，美国对中国的货物出口增长86%，这十年增长86%，但同期美国对其他世界市场出口只增长了21%。就服务来说，2007年到2016年，这十年美国对中国的服务出口增长了3倍。但是对其他市场服务业的出口只增长50%，在服务业方面，中国也给美国带来了巨大的机遇。”

再举一个例子，由于中国市场开放，越来越多的美资企业在中国创业，在中国投资，在中国发展。2001年的时候，美资企业在中国市场销售额只有3600万人民币，到2016年的时候，美国企业在中国市场销售6000亿美元。这6000亿美元给美国的企业带来多大的利益。这就是美国的获利。

王受文还介绍，2001年的时候，中国对全世界支付的知识产权使用费只有19亿美元，但是到2017年的时候，中国对美国支付的知识产权使用费就是71.3亿美元。大家从这些数字可以看出来，中国加入世贸给美国带来的机遇。

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