2名中国女游客在大马清真寺前拍热舞视频 被遣返

原标题：中国2名女游客在马来西亚清真寺前拍“热舞”视频，被遣返！

[环球网综合报道]两名中国女游客日前在马来西亚清真寺前拍摄“热舞”视频，引发争议。据马来西亚《星报（THE STAR）》27日报道，这两名女子当天各被罚款25令吉（约合人民币40元），并遭遣返。

新加坡亚洲新闻台（Channel NewsAsia）28日透露，两名女性为舞蹈教练，分别叫Wan Han和Zhang Na。两人承认当地时间23日在哥打基纳巴卢市清真寺游玩期间拍“热舞”视频。

这段以清真寺围墙为背景的9秒“热舞”视频在网络上疯传，导致清真寺于事发第二天暂停接待游客。

此事还引起中华人民共和国驻哥打基纳巴卢总领馆的关注。总领馆26日发公告提醒赴沙巴旅游的中国游客注意文明举止，称该事件在社交媒体广为流传，引起当地社会的普遍反感，沙巴州旅游部、移民局、哥市警局等部门已介入调查。

周三（27日）上午，这两名女游客被马来西亚警方扣留在一酒店大厅，并各被罚款25令吉（约合人民币40元）。

《星报》称，Wan Han和Zhang Na在法庭上对在公开场合造成混乱的行为供认不讳，但要求宽大处理，因为她们不知道自己做错了什么。两人交完罚款后被送往了沙巴国际机场返回中国。

责任编辑：张迪