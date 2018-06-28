原标题：中美贸易争端存在转机还是不可避免？商务部这样说

6月28日，国务院新闻办公室发表《中国与世界贸易组织》白皮书，并于下午3时举行新闻发布会，请商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文和国务院新闻办新闻发言人袭艳春出席，介绍有关情况并答记者问。

德新社记者：

我的问题是关于中美贸易争端，现在美国总统特朗普并没有全面地禁止中国的投资，但是在这样的情况下，中方是否担心美国的强硬派会限制中方的投资，以及中方的技术企业在美国的运作？另外，您是否认为在下周五美国对中国增加关税生效之前，还有可能有任何的转机，还是说全面的贸易战已经不可避免了？

王受文：

谢谢你的提问。我们认为，贸易投资自由化、便利化符合所有WTO成员的利益，任何WTO成员采用限制贸易的做法，采用限制投资的做法，不符合全球经济的利益，不符合他们本国的利益，也不符合贸易与投资伙伴的利益。所以我们希望相关的国家能够做正确的事，能够采取支持自由贸易、自由投资、便利贸易、便利投资的政策。谢谢！（中国网文字实录）

责任编辑：张迪