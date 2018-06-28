中方:中美共同利益远大于分歧 合作机遇多于挑战

[中美共同利益远大于分歧，双方合作机遇远多于挑战]记者：刚才发言人提到，中方和马蒂斯防长谈到了台湾问题，能否透露在南海和台湾问题上，中方向美方传递了什么信息？

吴谦：关于马蒂斯部长访华的基本情况，昨天媒体已经作了充分报道。毋庸讳言，中美双方在一些问题上还有一些不同的看法。但必须指出，中美共同利益远大于分歧，双方合作机遇远多于挑战。中方愿与美方一道，做大中美共同利益的蛋糕，妥处矛盾分歧，管控风险挑战，把握两军相互尊重、合作共赢的大方向，推动两军关系成为两国关系发展的重要稳定因素。

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