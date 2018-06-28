解放军首次派出“中华神盾舰”绕台 国防部回应

[国防部：解放军一系列行动针对的是“台独”分裂势力] 记者：据台湾《联合报》报道，解放军“济南”号驱逐舰、“黄冈”号护卫舰上周经台湾东部海域南下，由巴士海峡向西，并且在台湾西南海域逗留。台媒称这是解放军首次派出有“中华神盾”之称的052C型驱逐舰执行此类任务。但台湾防务部门却闷不吭声，没有声张，请问对此有何评论？
吴谦：关于这个问题，我想讲三点。第一，台湾是中国的一部分，捍卫国家主权和领土完整是解放军的神圣使命。第二，我们采取的一系列行动，针对的是岛内的“台独”分裂势力，为的是防止台湾民众的福祉因“台独”图谋而受损害。第三，我们将根据台海两岸形势的发展变化，按照计划组织实施相关训练行动。
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