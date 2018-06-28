美称中国破坏全球开放和公平贸易体制 商务部驳斥

原标题：美方称“中国破坏全球开放和公平贸易体制” 商务部驳斥

6月28日，国务院新闻办公室发表《中国与世界贸易组织》白皮书，并于下午3时举行新闻发布会，请商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文和国务院新闻办新闻发言人袭艳春出席，介绍有关情况并答记者问。

大公报记者：

今年5月，美国驻世贸组织代表团大使在世贸组织总理事会上说“中国才是破坏全球开放和公平贸易体制的单边主义者”，您对此有何回应？谢谢。

王受文：

谢谢你的提问。是不是单边主义者，我们要看在全球化的时代，WTO成员之间遇到贸易摩擦怎么处理。我们是通过WTO的协定进行磋商、进行诉讼，还是依靠自己的国内法、用强权来解决这些贸易争端？如果是遵守WTO的规则，按照大家共同接受的规则进行磋商、进行诉讼，那我认为就是多边主义者。如果以违背WTO规则的国内法为基础，用自己的实力迫使对方接受自己的观点，这就是单边主义。如果对照这个标准的话，中国绝不是单边主义者。中国一直坚定地支持WTO规则，支持WTO争端解决机制的权威性和有效性。

前面我已经说过，中国已经被别人起诉了41起案子，在这被起诉的41起案子里面，有33起已经结案。结案的这些案子中，有的判中国输了，中国都改正了；判中国赢了，我们要求别的成员改正。中国在执行WTO的裁决过程中，可以说是完美无缺的。中国没有一个案子因为不履行WTO的裁决被其他成员起诉。同样，中国作为WTO的成员，对很多其他的成员做法也有不满，我们对他们不满的时候，我们不是用单边的力量去对对方施压，而是到WTO去告他们，利用多边规则解决问题。所以，我们已经起诉了17个案子。有一些案子判中国赢了，我们很高兴，要求对方履行他们的义务，有些案子中国没有赢，我们也接受WTO的裁决。所以，在支持多边规则方面，中国的立场是坚定不移的。

如果非要说中国是单边主义的话，我想中国确实采取了一些措施，比如说，我们单方面开放投资市场，单方面开放服务市场，单方面降低关税。我相信，中国在这些方面采取的单方面措施是符合中国的利益，也是为其他的WTO成员所欢迎的。谢谢。（中国网文字实录）

责任编辑：张迪