中国用多种手段窃取外国先进技术？商务部回应

原标题：中国用多种手段窃取外国先进技术？商务部：无中生有

6月28日，国务院新闻办公室发表《中国与世界贸易组织》白皮书，并于下午3时举行新闻发布会，请商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文和国务院新闻办新闻发言人袭艳春出席，介绍有关情况并答记者问。

人民日报记者：

请问王副部长，有媒体称，中方知识产权保护不力是贸易摩擦的起源，中方采取了强制技术转让等行为，还利用多种手段窃取外国先进技术，不知您对此有何评论？谢谢。

王受文：

知识产权问题是大家广泛关注的问题，我想在这里强调的是，中国对知识产权保护的立场是非常坚定的，我们采取的措施也是十分显著的，这些措施取得的成效也是有目共睹的。说中国知识产权保护不力是贸易摩擦的起源，我认为，如果有成员想挑起贸易摩擦，可以找出很多理由。如果找知识产权的理由，我觉得它找错了。因为指责中国盗窃知识产权，说中国强制技术转让，这都是无中生有，毫无事实根据。谁最了解中国对知识产权的保护情况，是企业。最近，中国美国商会做了一个叫《中国商务环境调查报告》，就是中国美国商会对他的成员在中国经营过程中遇到的困难和问题排序，问企业你认为最困难的问题是什么。在这个排序里面，知识产权排到多少位，前三位？前五位？不是。知识产权排到第十二位。中国欧盟商会也做了一个调查，叫做《中国商业信心调查》。在这个调查报告里面，列出来很多欧盟企业反映他们在中国遇到的困难，知识产权是第十一位。所以，在中国这么多美资企业、欧洲企业，他们对知识产权怎么看呢？知识产权只是第十二位、第十一位的问题，根本不是主要问题。如果中国强制技术转让，中国的知识产权保护不力，甚至窃取知识产权的话，这些企业早就说了。他们是市场经济的主体，对中国知识产权的保护最了解。为什么他们不抱怨，或者知识产权不是他们主要关切的问题呢？因为中国做得好。

在立法方面，中国加入世贸的时候就根据WTO的TRIPS协定，修改了自己的法律法规，最近我们又修订了《商标法》和《反不正当竞争法》，对商标和商业秘密加强了保护，下一步对《著作权法》、《专利法》进行进一步的修改。我们不仅制定了符合WTO的法律法规，我们还加强了执法和司法的力量。中国已经在北京、上海、广州设立了三个知识产权法院，在15个城市里面建立了跨省区的知识产权专门审判机构。

我们对知识产权的保护可以说一直没有停步。今年政府机构改革里面，我们重组国家知识产权局，把商标、专利、地理标志等都交给知识产权局来管理。我们这些措施出台之后，外资企业评价很高。外资企业在中国起诉侵权的案子里面，外国权利人获胜的占到80%。正因为中国知识产权保护力度加大，中国去年发明专利的申请量连续七年位居世界首位。如果中国知识产权保护不力，到处是知识产权的盗窃的话，谁还会去申请发明专利呢？

习近平总书记在党的十九大报告中提出了新发展理念，第一条就是创新发展，没有知识产权的保护，是不可能实现创新发展的。作为一个发展中国家，我们不能说中国的知识产权保护完美无缺，但绝不是像某些观点所说的中国知识产权保护不力成了贸易摩擦的源泉。我们做的不是百分之百的好，但我们会继续努力，加强知识产权保护的力度，这是为了中国的企业，也是为了国外企业的利益。谢谢。（中国网文字实录）

责任编辑：张迪