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国防部：运-20飞机的实战实训已全面展开

国防部：运-20飞机的实战实训已全面展开
2018年06月28日 16:57 国防部网站
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　　原标题：国防部：运-20飞机的实战实训已全面展开

　　6月28日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校答记者问。

　　记者：据报道，前一段时间运-20首次与空降兵部队开展了联合空降空投训练，请介绍此次训练的详细情况，这是否意味着运-20已经形成了战斗力？

　　吴谦：近日，中国自主研发的运-20大型运输机首次与空降兵部队联合开展空降空投训练，这是中国空军战略投送能力和远程空降作战能力建设的又一次跃升。

　　运-20是我国自主研发的大型多用途运输机，可在复杂气象条件下执行人员和各种物资的长距离运输任务。2016年7月列装空军部队后，运-20飞机的实战实训已全面展开。

责任编辑：余鹏飞

国防部实战飞机
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