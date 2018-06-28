原标题：国防部：运-20飞机的实战实训已全面展开
6月28日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校答记者问。
记者：据报道，前一段时间运-20首次与空降兵部队开展了联合空降空投训练，请介绍此次训练的详细情况，这是否意味着运-20已经形成了战斗力？
吴谦：近日，中国自主研发的运-20大型运输机首次与空降兵部队联合开展空降空投训练，这是中国空军战略投送能力和远程空降作战能力建设的又一次跃升。
运-20是我国自主研发的大型多用途运输机，可在复杂气象条件下执行人员和各种物资的长距离运输任务。2016年7月列装空军部队后，运-20飞机的实战实训已全面展开。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 墨西哥上演血腥大选 100多名政客被杀
- 【 军事 】 出鞘：摧毁台军目标需要多少枚东风导...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 杨幂爆料称阮经天不会泡妞
- 【 科技 】 人民日报调查网络售假:短视频变假货柜
- 【 教育 】 全国超200人高考分数上700 河北占一半
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有