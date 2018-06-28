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四川省科技厅原巡视员谭开林被查(简历)

四川省科技厅原巡视员谭开林被查(简历)
2018年06月28日 17:25 澎湃新闻
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　　原标题：四川省科技厅原巡视员谭开林接受审查调查，两年前退休

　　据四川省纪委监委消息：四川省科技厅原巡视员谭开林涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　谭开林简历

　　谭开林，男，汉族，1952年12月生，重庆开县人，大学学历。1968年12月参加工作，1971年11月加入中国共产党。

　　1968年12月至1969年12月，在绵阳市涪城区吴家镇幸福村当知青；

　　1969年12月至1975年8月，在部队服役；

　　1975年8月至1984年12月，在四川省测绘局工作；

　　1984年12月至1987年2月，在四川省科委人事处工作；

　　1987年2月至1991年6月，历任四川省科情所党委副书记、副所长、工程师，党委书记、副所长；

　　1991年6月至1995年4月，历任四川省科委人事处正处级干部，人事处处长；

　　1995年4月至1998年6月，任四川省科委党组成员、副主任、纪检组组长；

　　1998年6月至2000年5月，任四川省科委党组成员、副主任；

　　2000年5月至2007年2月，任四川省科技厅党组成员、副厅长；

　　2007年2月至2013年3月，任四川省科技厅巡视员；

　　2013年3月至2016年1月，任四川省政协科技委副主任；

　　2016年1月，退休。

　　（四川省纪委监委）

　　来源：中央纪委国家监委网站

责任编辑：余鹏飞

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