四川省科技厅原巡视员谭开林被查(简历)

原标题：四川省科技厅原巡视员谭开林接受审查调查，两年前退休
据四川省纪委监委消息：四川省科技厅原巡视员谭开林涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
谭开林简历
谭开林，男，汉族，1952年12月生，重庆开县人，大学学历。1968年12月参加工作，1971年11月加入中国共产党。
1968年12月至1969年12月，在绵阳市涪城区吴家镇幸福村当知青；
1969年12月至1975年8月，在部队服役；
1975年8月至1984年12月，在四川省测绘局工作；
1984年12月至1987年2月，在四川省科委人事处工作；
1987年2月至1991年6月，历任四川省科情所党委副书记、副所长、工程师，党委书记、副所长；
1991年6月至1995年4月，历任四川省科委人事处正处级干部，人事处处长；
1995年4月至1998年6月，任四川省科委党组成员、副主任、纪检组组长；
1998年6月至2000年5月，任四川省科委党组成员、副主任；
2000年5月至2007年2月，任四川省科技厅党组成员、副厅长；
2007年2月至2013年3月，任四川省科技厅巡视员；
2013年3月至2016年1月，任四川省政协科技委副主任；
2016年1月，退休。
（四川省纪委监委）
来源：中央纪委国家监委网站
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