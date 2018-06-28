原标题：（国际）埃及总统塞西会见陈敏尔

新华社开罗6月28日电6月27日，埃及总统塞西在总统府会见了中共中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔率领的中共代表团。

陈敏尔转达了习近平主席对塞西总统的亲切问候和良好祝愿，并对塞西再次赢得总统选举表示祝贺。他表示，中埃传统友谊源远流长。近年来，在两国元首亲自关心推动下，中埃全面战略伙伴关系不断深化拓展，各领域合作成果丰硕。欢迎塞西总统出席即将于9月举行的中非合作论坛北京峰会。中方愿同埃方一道，切实落实两国元首达成的重要共识，加强发展战略对接，推动双方在“一带一路”框架下的务实合作，实现共同发展。中方重视埃及的地位和影响，愿同埃方在国际和地区事务中加强协调配合。

塞西请陈敏尔转达对习近平主席的诚挚问候，表示期待访华并出席中非合作论坛北京峰会。他说，埃及钦佩中国共产党领导中国人民取得的巨大成就，珍视埃中全面战略伙伴关系。埃方愿进一步加强两国互利合作，欢迎更多中国企业来埃投资兴业，参与埃建设发展。塞西介绍了埃方在有关国际和地区问题上的立场，表示埃方愿与中方加强合作，共同维护发展中国家的利益。

访问期间，陈敏尔还会见了埃外长舒凯里，并与埃主要政党领导人举行集体座谈。（完）

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