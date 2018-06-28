台学者批李登辉:二战为日本效命 绝非台民众宿命

原标题：台学者批李登辉：二战时为日本天皇效命 绝非台湾民众的宿命

李登辉的立碑只会让部分台湾人永难彻底摆脱加害者的污名（图片来源：中评社）

[环球网综合报道]台湾地区前领导人李登辉24日接受冲绳那霸市“日本台湾和平基金会”的邀请，参加冲绳县纪念二战时在当地阵亡的台湾人“慰灵碑”的揭碑仪式，碑上并有他所题的“为国作见证”。对此，台湾玄奘大学大众传播学系兼任助理教授祝仲康在岛内亲绿媒体上投书表示，为天皇效命，绝非台湾民众宿命，李登辉此举，实为第三次伤害这些命丧异邦的台民。

祝仲康说，甲午战争之后，日本据台，台湾民众横遭压迫奴役，是为第一次伤害。日本占领末期，由于受到片面资讯误导，若干台湾民众加入日本侵略军，致使原本是受害者、应受同情的台民，却成为侵略他国的加害者、“对抗自由阵营的邪恶轴心”，甚至在战后沦为战犯。此为第二次伤害。

他表示，“为国作见证”将这些不得已而战的台湾民众牢牢钉在二战侵略者的国土上，让他们永难彻底摆脱加害者的污名，就是第三次伤害。

祝仲康也认为，为天皇效命，绝非台民宿命。与其在冲绳慰灵，不如在台湾立碑，并详载台湾民众在历史洪流中的身不由己与仿徨挣扎。如此，始能还原史实，慰藉亡魂，协助他们永远告别那一段受人摆布的艰难岁月。

1945年二战末期冲绳战役时，战死日军中也有许多台湾人，冲绳和平祈念公园的石碑上，刻有34位台湾人的名字。而有关李登辉赴冲绳的话题，国务院台湾办公室发言人安峰山5月曾在记者会上回答环球网记者提问时表示，对于岛内有些人美化殖民统治，为侵略战争和军国主义张目的做法，两岸同胞都会坚决反对和同声谴责。

责任编辑：张迪