省局局长帮忙市委书记批示 这个农场主笑了

原标题：省局局长帮忙，市委书记批示，李开宝笑了

荆州市首个家庭农场主李开宝，为去年产的260多万斤稻谷迟迟找不到销路，积压在仓库里焦急不已。接到李开宝的求助信，6月21日，湖北日报记者驱车200多公里赶赴荆州实地采访。

1 粮食滞销，李开宝焦急万分‍

今年56岁的李开宝，捧起一把稻子无奈地说，2017年，农场生产的优质水稻大面积丰收，产量500多万斤，虽然收获季节遇上持续阴雨，但因为有收割、烘干设备保证了所有稻谷安全归仓。然而，2017年下半年农场周边修路，运输不畅，导致稻谷仅售出260多万斤。今年春季，等道路修好，国家粮食储备部门已经关上了收购大门，到现在仓库里还积压了260多万斤稻谷。

农场主李开宝

粮食积压，李开宝面临的处境是：一方面，因粮食积压资金占用，还贷困难；另一方面，今年的生产还得继续，需要进一步投入。‍

更令人着急的是，今年的粮食丰收在望，库存的这些稻谷保管困难。“要是还不能马上把谷卖出去，就我们的储存条件，谷会长虫，影响出米。”李开宝的表妹、农场合伙人周志梅为此忧心忡忡。

2 荆州市首个家庭农场

李开宝家庭农场位于荆州区八岭山镇北湖桥村，2013年注册成立，是荆州市首个登记领证的家庭农场，5年多来通过适度规模经营发展势头良好，目前流转土地2800多亩，主要种植水稻、油菜。现有各种农业机械设备70余台套，烘干设备6套，育秧棚、仓库、晒场等设施一应俱全，固定资产投资达800多万元。

“种了一辈子田，经营农场5年多，粮食像这样难卖还是第一次！”李开宝无奈地说。

“干农业，赚的是‘分分钱’，亏的是‘块块钱’，实在不想看到辛辛苦苦种出来的稻谷烂在仓库里！”李开宝希望通过本报报道牵线搭桥，帮他把这些优质稻谷尽快卖出去。

3 省市区有关部门积极协助

报道于6月27日在湖北日报9版刊发后，在社会上引起广泛关注。湖北省有关部门和荆州市、区两级政府及有关部门迅速赶赴现场调研，为李开宝家庭农场积压的粮食去库存寻求对策。

当天上午，省粮食局党组书记、局长张依涛看到本报报道后，要求该局组织专班赴荆州核实情况，帮当事农场处理、解决问题。随后，由该局调控处、省储备粮油管理公司等抽调的工作人员组成的专班，在副局长胡新明带领下，迅速赶往荆州。

报道也引起省农业厅领导高度重视，该厅有关部门多方积极协助，帮当事农场主解燃眉之急。

当天上午，荆州市委书记杨智在本报上作出批示，要求该市农业、粮食部门负责人主动上门服务，迅速解决卖粮难问题，切实保护粮农的种粮积极性。

当天下午，本报记者随省粮食局派出的工作专班赶到荆州区李开宝家庭农场时，荆州市、荆州区粮食和农业等部门相关负责人，以及当地米业加工企业的代表等，已先期赶到农场，商议解决之道。

省粮食局工作专班建议，在目前进入不了政策性粮食收储范围的情况下，着重通过市场化的方法，尽快将积压的粮食销售出去。

荆州粮食部门表示，将积极联系当地优质米业加工企业，按市场价格，将库存的粮食买走加工，争取20天后，将库存的260多万斤粮食全部出库。

当地丰收米业公司总经理焦为荣等人积极响应，表示将在力所能及范围内，帮助李开宝家庭农场挺过难关。此前，在荆州区粮食局联系下，丰收米业已从李开宝农场运走20万斤稻谷，不收加工费，代李开宝加工并销售成品米。

此前一直愁眉紧锁的李开宝露出舒心的笑容，向省和荆州市、区各级各部门和媒体的关心支持表示衷心感谢。

责任编辑：余鹏飞