河南省信访局副局长李全胜被查(简历)

原标题：河南省委省政府信访局党组成员副局长李全胜接受纪律审查和监察调查
河南省委省政府信访局党组成员、副局长李全胜涉嫌严重违纪违法，目前正接受省纪委监察委纪律审查和监察调查。
李全胜简历：
李全胜，男，汉族，1963年12月出生，河南舞钢人，在职研究生学历，法学博士，1986年6月加入中国共产党，1983年8月参加工作。
1983年8月——1989年11月，平顶山市舞钢区枣林乡教师，安寨乡团委书记、秘书、乡直机关党总支副书记；
1989年11月——1993年2月，舞钢市安寨乡党委秘书、党委委员；
1993年2月——1996年1月，舞钢市庙街乡党委副书记；
1996年1月——1997年9月，舞钢市庙街乡党委副书记兼人大副主席；
1997年9月——2000年2月，平顶山市委党史研究室副主任；
2000年2月——2004年3月，汝州市委副书记；
2004年3月——2008年10月，汝州市委副书记、市长；
2008年10月——2008年11月，汝州市委书记、市长；
2008年11月——2011年8月，汝州市委书记；
2011年8月——2014年3月，平顶山市委常委、汝州市委书记；
2014年3月至今，河南省委省政府信访局副局长、党组成员。
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