疑似中国第三艘航母照片曝光 国防部回应

原标题：国防部：解放军一系列行动针对的是“台独”分裂势力（附例会全文）

2018年6月国防部例行记者会

吴谦：各位记者朋友，大家下午好，欢迎大家出席本月的国防部例行记者会。今天北京天气非常热，我们在门口准备了一台冰柜，里面放了一些矿泉水，如果大家需要的话，可以自己取用。

今天我有五条信息需要主动发布。

第一条，关于中非防务安全论坛。6月26日至7月10日，首届中非防务安全论坛在中国人民解放军国防大学国际防务学院举行。这个论坛由中国国防部主办，是中国与非洲建立的首个高层军事交流多边机制，旨在推动中非军事关系提质升级，为新时代中非关系发展注入新的动力。本届论坛主题为“携手合作，守望相助”，各国代表主要就中非命运共同体与中非关系、中国的国防政策与中非军事关系等议题深入交流研讨。

来自非洲50个国家和地区组织的58名代表参加本届论坛。中方高度重视与非洲国家开展军事交流与合作。关于中非防务安全合作的前景，我想用两句诗来概括，那就是“潮平两岸阔，风正一帆悬”。

第二条，关于中方援建塞拉利昂热带传染病防控中心。为贯彻落实习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上的庄严承诺，帮助非洲国家提高自主公共卫生防控能力，中方为塞拉利昂援建热带传染病防控中心，主要用于提升对大规模传染病的防控救治能力。该中心是我军在非洲援建的首个传染病防控中心，将于近期建成并投入使用，并于7月上旬举行交接仪式。

下一步，中方将依托该中心与塞开展医疗卫生合作，并继续参与非洲公共卫生防控体系和能力建设，为广大非洲国家提供更多公共卫生安全产品，推动中非友好互利合作。

第三条，关于和平方舟医院船出访。6月28日，海军和平方舟医院船解缆起航，赴巴布亚新几内亚、瓦努阿图、斐济、汤加、哥伦比亚、委内瑞拉、格林纳达、多米尼克、安提瓜和巴布达、多米尼加、厄瓜多尔等11国访问并提供人道主义医疗服务，并应邀赴智利参加其海军成立200周年庆典活动。这是该医院船第七次执行“和谐使命”任务。访问期间，和平方舟医院船将为到访国民众、中方机构人员提供免费医疗服务，并组织医学交流、舰艇开放参观等活动。

此次任务是弘扬国际人道主义精神、传播“和平、发展、合作、共赢”理念的具体实践，有助于加强我与到访国家和人民友好情谊，锻炼提高我海军远海卫勤保障能力。

第四条，关于俄罗斯陆军总司令访华。应陆军韩卫国司令员邀请，俄罗斯陆军总司令萨柳科夫上将将于7月2日至5日访华。访问期间，中国军队领导将与其会见会谈，就两国两军关系、国际地区形势等共同关心的问题交换意见。萨柳科夫上将一行还将参观中国军队有关部队和院校。

第五条，关于解放军仪仗方队赴白俄罗斯参加阅兵。白俄罗斯将于7月3日举行独立日阅兵活动。应白国防部邀请，中方派出66人徒步方队参阅。该方队由中国人民解放军仪仗队抽组组成，目前正在明斯克开展适应性训练。

为了增加信息传播力，我们还专门制作了两段视频和一张照片。

第一段视频是中非防务安全论坛开幕当天，国防部网和中国军网记者采访几位来自非洲国家军队的代表，请他们谈谈参加论坛的感受，以及对中非军事合作的期许和愿景。

第二段视频是关于和平方舟医院船出访路线和主要任务的示意视频。

这张照片是解放军仪仗队在明斯克开展适应性训练。

下面欢迎各位记者朋友们提问。

记者：美国国防部长马蒂斯6月26日至28日访问中国。请介绍此访中美达成了哪些共识？如何评价马蒂斯任内首次访华？

吴谦：应国务委员兼国防部长魏凤和邀请，美国国防部长马蒂斯于6月26日至28日访华。期间，习近平主席会见马蒂斯，中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼国防部长魏凤和，分别与其会见会谈。双方就国际地区形势、两国两军关系及朝鲜半岛、台湾、海上安全等共同关心的问题深入交换了意见，就下一步加强两军各层级交往、增进军事互信、深化务实合作、管控风险挑战等达成重要共识。访问取得积极的、建设性的成果。

记者：媒体报道，中国国防部长魏凤和上将将于年内访美。请予以证实。

吴谦：实现两国国防部长互访，是习近平主席与特朗普总统就发展中美两军关系达成的重要共识。马蒂斯部长在访华会谈中，正式邀请魏凤和部长年内访美，魏凤和部长愉快地接受了邀请。两国防务部门就此保持着密切的沟通。

记者：武警部队跨军地改革完成后，由哪些部门组成？职能任务包括哪些？

吴谦：武警部队改革完成后，主要由内卫总队、机动总队、海警总队、院校和科研机构等组成。武警部队主要担负执勤、处突、反恐怖、海上维权执法、抢险救援以及防卫作战等任务。

记者：中印元首武汉会晤后，请问中印两军领导人是否有互访的计划？两军关系在新的形势下将取得哪些新发展？

吴谦：中印是搬不走的邻居，从白马驮经到玄奘西行，两国友好交往的历史源远流长。中方愿与印方一道，认真落实两国领导人关于发展双边关系的共识，积累战略信任，促进互利合作，有效管控分歧，维护边境稳定，确保两军关系良性发展。

西部战区副司令员刘小午中将将于近期率边防代表团访问巴基斯坦、印度，与两国军队有关领导人会见会谈，就战区层面交往、边境管控与边防合作等事宜进行交流。

谈到中印边防合作，我这里还想提一件事，一次非常特殊的边防会晤。那是在不久前的6月21日，中印两国边防军人进行了一次会晤，这次会晤主要是为了共同练习瑜伽，因为6月21日当天正值“国际瑜伽日”。除此之外，中方官兵还为印方官兵进行了武术表演。我期待着中印双方广泛开展友好交流，不断增进互信，共同维护边境地区和平与安宁，将中印两国领导人的重要共识落到实处。

追问：刘小午将军访问的具体日期请您透露一下。

吴谦：具体的时间，双方工作层还在协商中。

记者：时值高考季，广大考生对军校的招生情况非常关注。请介绍今年军校招生的具体情况。

吴谦：2018年全军院校招生工作，以习近平强军思想为指导，紧紧盯住能打仗、打胜仗人才培养目标，充分发挥新型院校体系优势，按照稳中求进、稳中求精、质量优先的思路，科学拟制招生计划，大力加强招生宣传，逐步完善工作机制，招生各项工作有序高效推进。目前，2018年全军院校招生计划已经下达，全军26所院校计划招收学员约3万名，其中普通高中毕业生约1.2万名，生长军官士兵学员约0.5万名，士官学员约1.3万名。我们欢迎广大青年报考军校，在军营挥洒青春，用奋斗收获幸福。

记者：近期有消息称，海警转隶工作即将进行。请问海警划归武警部队后，将会实行什么样的领导体制？在执行海上维权执法任务时会有什么变化？另有消息称，台美今年8月将会在南太所罗门群岛进行海上医疗救援合作演习。请问如何评论？

吴谦：海警队伍转隶武警部队后，将组建中国人民武装警察部队海警总队，称中国海警局。海警队伍整体划归武警部队，调整领导指挥体制，统一履行海上维权执法职责，没有改变海警基本任务的属性，也没有改变中方在相关涉海问题上的原则立场。中方将一如既往地同直接有关的主权国家通过谈判磋商和平解决有关争议，同各国加强执法安全合作。

关于第二个问题，我们坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系，这一立场清晰明确。

记者：中国国防部于6月26日至7月10日举办首届中非防务安全论坛，请问中方今年首次举办该论坛的主要考虑是什么？我们注意到，塞拉利昂、南苏丹、冈比亚、圣多美和普林西比等12个国家派出军队总参谋长、副总参谋长参加论坛。中方对此有何评价？

吴谦：感谢你的问题，你的中文说得非常好。中国和非洲是休戚与共的命运共同体，中国国防部首次举办中非防务安全论坛，旨在落实习近平主席与非洲各国领导人就构建中非命运共同体、加强和平安全领域合作达成的重要共识，搭建中非军事交流合作的多边平台，推进新时代中非军事关系行稳致远，助力非洲自主和平安全能力建设，推动国际社会持续关注和支持非洲和平与安全。

首届中非防务安全论坛得到非洲国家和非盟的积极响应，非洲国家防务部门和军队对论坛高度重视，50个国家和非盟派出高级代表，来华参加论坛，其中12国派出总参谋长、副总参谋长级别代表出席。相信在各方的共同努力下，论坛会实现增进互信、凝聚共识、深化合作的预期目标，取得圆满成功。

记者：据澳大利亚媒体报道，澳军舰在访问斐济期间遭遇中国“间谍船”的监视。请问对此有何评论？

吴谦：澳媒报道纯属无中生有、异想天开。坦率地说，澳媒可能过高地估计了自己国家的实力。中方既没有理由、也没有必要对澳舰进行所谓的监视行动。澳媒这种通过歪曲报道博取眼球的做法，实际上暴露了自身缺乏常识、缺乏自信。在此我还想强调一下，新闻自由不等于胡编乱造。

记者：刚才发言人提到，中方和马蒂斯防长谈到了台湾问题，能否透露在南海和台湾问题上，中方向美方传递了什么信息？最近岛内有“绿营”智库学者提出，以人道救援的名义，把太平岛一部分租借给美军使用，请问对此有何评论？另外，由于最近的中美经贸摩擦，包括中兴通讯事件，引发了国人对中国高科技领域的担忧，有一些人担心，在军用领域是否也存在着同样的情况？如果军用芯片等高技术领域被“卡脖子”，中方军方是否会“气短”？

吴谦：关于马蒂斯部长访华的基本情况，昨天媒体已经作了充分报道。毋庸讳言，中美双方在一些问题上还有一些不同的看法。但必须指出，中美共同利益远大于分歧，双方合作机遇远多于挑战。中方愿与美方一道，做大中美共同利益的蛋糕，妥处矛盾分歧，管控风险挑战，把握两军相互尊重、合作共赢的大方向，推动两军关系成为两国关系发展的重要稳定因素。

关于你说到的有关太平岛的提议，我认为这种提议是十分危险的。任何有损中华民族利益的言行，都将遭到海峡两岸所有中国人的坚决反对。中国人民解放军将坚决捍卫国家主权、安全和领土完整。

关于所谓“卡脖子”的问题，中国在发展武器装备方面始终坚持独立自主、自力更生、自主创新的原则，主要依靠自己的力量进行研制和生产。我们有智慧、有能力研制和发展维护国家安全需要的武器装备，过去的历史证明了这一点，现在和将来依然也是如此。

记者：美国参议院6月通过了新版“国防授权法案”，建议美军适当参加台湾军演。此外，法案还要求美国国防部长不得邀请解放军参加环太军演，除非能向国会证实中国已经停止南海的岛礁建设活动。请问中方对此有何评价？第二个问题，美日印三国6月在关岛海域举行了“马拉巴尔”演习，这也是美军印太总部成立后三国举行的首场演习。有报道指出，此次演习的反潜科目演练是针对中国潜艇。请问中方对此有何评价？

吴谦：台湾是中国的一部分，我们坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系，这一立场是清晰明确的。需要强调的是，挟洋自重没有出路，以台制华注定徒劳。我们要求美方慎重处理涉台问题，不要“搬起石头砸了自己的脚”。

关于环太军演，发言人此前已经就此表明了中国军队的态度，在此我就不重复了。

关于“马拉巴尔”演习，中方对美日印“马拉巴尔”2018海上联演表示关注。中方认为，有关国家的军事合作应有利于地区和平与稳定，不针对任何第三方。

记者：党的十八大以来，习主席领导我军重整行装再出发，好传统好作风强势回归，大家对此有目共睹。近日中央军委印发《传承红色基因实施纲要》。请问军队有哪些具体措施，将举办哪些重要活动？

吴谦：习主席在领导和推进新时代强国强军事业中，高度重视、反复强调把红色基因一代代传下去。中央军委日前印发《传承红色基因实施纲要》，是新时代传承红色基因、弘扬优良传统的重要指导性文件，对于激励官兵铭记历史、不忘初心、牢记使命、不懈奋斗，奋力实现党在新时代的强军目标，把人民军队全面建成世界一流军队，具有重要意义。

全军和武警部队将重点做好以下工作：一是抓好科学理论武装，掌握红色基因的理论源泉和思想内核。二是开展党史军史宣传教育，大力批驳歪曲历史、抹黑先烈、诋毁英雄等错误思潮。三是加强存史编史研史，写好“红色家谱”。四是开展重要纪念活动，在党、国家和军队重要节庆日、纪念日，我党我军重大历史事件和重要历史人物纪念日，以及军队组建成立日等时机，开展主题纪念活动，汲取前进力量。五是建好用好军史场馆，全面反映人民军队光辉历史，打造官兵接受传统熏陶的红色殿堂。六是开发红色革命文化，让官兵时时处处接受红色文化熏陶，使红色基因永葆活力，彰显威力。

记者：6月上旬，上合组织成员国元首峰会在山东省青岛市成功举行，请问上合组织成员国将如何进一步加强防务安全领域合作？有哪些具体安排？

吴谦：习主席在上合组织成员国元首峰会上指出，安全是上海合作组织可持续发展的基石。我们要践行共同、综合、合作、可持续的安全观，摒弃冷战思维、集团对抗等陈旧思维，反对以牺牲别国安全换取自身绝对安全的做法，实现普遍安全。事实证明，追求独享安全、绝对安全，无异于痴人说梦。正如哈萨克斯坦谚语中所讲到的，吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子。

防务安全是上合组织的重要合作领域，近年来有关合作开展得顺畅有效，各领域务实合作不断走深走实，为维护地区安全稳定做出了积极贡献。今年8月，上合组织联合反恐军事演习将在俄罗斯车里雅宾斯克州举行，包括印度、巴基斯坦在内的各成员国将派员参加，这有助于各成员国加强互信、增进友谊、促进合作，共同应对新威胁新挑战。

我们相信，在上合组织成员国元首的战略引领下，各成员国军队将继续秉持上海精神，深化防务安全领域的交流与合作，上合组织防务安全合作的明天一定会更好！

记者：据台湾《联合报》报道，解放军“济南”号驱逐舰、“黄冈”号护卫舰上周经台湾东部海域南下，由巴士海峡向西，并且在台湾西南海域逗留。台媒称这是解放军首次派出有“中华神盾”之称的052C型驱逐舰执行此类任务。但台湾防务部门却闷不吭声，没有声张。请问对此有何评论？

吴谦：关于这个问题，我想讲三点。第一，台湾是中国的一部分，捍卫国家主权和领土完整是解放军的神圣使命。第二，我们采取的一系列行动，针对的是岛内的“台独”分裂势力，为的是防止台湾民众的福祉因“台独”图谋而受损害。第三，我们将根据台海两岸形势的发展变化，按照计划组织实施相关训练行动。

记者：请介绍武警部队跨军地改革的进展情况。

吴谦：根据党中央批准的《深化党和国家机构改革方案》，武警部队跨军地改革任务主要包括，将国家海洋局领导管理的海警队伍转隶武警部队，将武警部队担负民事属性任务的黄金、森林、水电部队整体移交国家相关职能部门并改编为非现役专业队伍，撤收武警部队海关执勤兵力。目前，参与海关执勤的武警兵力已完成整体撤收；2018年7月1日零时起，海警队伍整体划归武警部队领导指挥；森林、黄金、水电部队将于年底前分别整体移交应急管理部、自然资源部和国务院国资委。按照党中央统一部署安排，相关改革工作正在按计划有序推进。

记者：“国际军事比赛-2018”即将举行，中国也将承办部分比赛，请问有多少国家将参加此次比赛？巴基斯坦是否参加相应比赛项目？

吴谦：中国军队将于7月下旬至8月中旬派团赴俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯，参加“国际军事比赛-2018”，并在中国境内承办4项比赛。其中，中国陆军在新疆库尔勒承办“苏沃洛夫突击”、“晴空”和“安全路线”项目，中国海军在福建泉州承办“海上登陆”项目。6月中旬，俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、委内瑞拉、埃及等5国派出工作组来华，对赛场设施以及配套保障条件进行了现地勘察和工作对接。中国军队已派员赴相关国家组织了现地勘察，陆军、海军、空军参加比赛的代表队，正按计划开展针对性训练，将于6月下旬起陆续进驻比赛场地。下一步，我军将稳步推进办赛、参赛的各项准备工作，本着增进交流、锻炼部队的目的，与各国军队在赛场上切磋技艺、深化交流。各国参赛队的具体情况，我们将适时发布信息。

记者：据台媒报道，中国“红旗-9”导弹系统日前再次现身永兴岛。越南外交部15日回应称，要求中国立即撤回非法军事部署。请问对此有何评论？

吴谦：西沙群岛是中国领土，部署必要的防御设施，完全正当合理。

记者：据报道，前段时间运-20首次与空降兵部队开展了联合空降空投训练，请介绍此次训练的详细情况，这是否意味着运-20已经形成了战斗力？

吴谦：近日，中国自主研发的运-20大型运输机首次与空降兵部队联合开展空降空投训练，这是中国空军战略投送能力和远程空降作战能力建设的又一次跃升。

运-20是我国自主研发的大型多用途运输机，可在复杂气象条件下执行人员和各种物资的长距离运输任务。2016年7月列装空军部队后，运-20飞机的实战实训已全面展开。

记者：近期船舶军工企业官方微信刊发的报道中，出现了一张疑似新航母的照片，请问中国第三艘航母研制进展情况如何？第二个问题，日前美国总统特朗普下令组建面向太空作战的“天军”。请问对此有何评价？如果美国真的成功组建“天军”，中国会有什么应对措施？

吴谦：关于第一个问题，我们将通盘考虑航母的建设发展问题。

第二个问题，我们注意到有关报道，将密切关注美方有关动向。外空是全人类的共同财产，中方一贯主张和平利用外空，反对外空武器化和外空军备竞赛，更反对对外空使用或威胁使用武力。我们希望各国切实维护外空持久和平与安宁。

记者：据外媒报道，中国和东盟将举行海上联合军演。请予以证实并介绍有关情况。

吴谦：根据中国与东盟各国防务部门领导人的共识，中国和东盟十国年内将举行海上联演。演习目的是增进了解互信、扩大交流合作、维护地区和平稳定。目前，各方正就具体安排保持沟通，我们将适时发布相关信息。

记者：2016年7月份，美韩宣称由于朝鲜半岛局势持续紧张，决定在韩国部署“萨德”系统。美朝峰会后，半岛局势有所缓解，请问这次中美军方高层会谈中，中方有没有再次提出将“萨德”系统撤出朝鲜半岛？

吴谦：我们坚决反对美国在韩国部署“萨德”系统，这一立场是一贯而明确的。中国军队将始终以实际行动维护国家安全和地区和平稳定。

如果没有其他问题，我想再说两句。这两天世界杯踢得如火如荼，我在这里还希望大家关注另一项重大赛事活动，那就是明年10月在武汉举行的第七届世界军人运动会。武汉军运会是比赛项目设置最多的一届军运会，也是首次在一个城市举办所有比赛项目的一届军运会。

关于筹办工作，我想用“三个顺利”来形容：第一，场馆设施建设进展顺利。除武汉体育中心、军运会媒体中心、东西湖体育中心、运动员村等6个项目外，其他场馆设施将于今年底前建成，多数场馆设施赛后可承接国际国内大型赛事，并面向社会开放，用于全民健身。二是赛事组织工作进展顺利。军运会规程文本、竞赛总日程和各比赛项目规程完成，与国际军体相关项目委员会签订跳伞、现代五项、马术（场地障碍赛）、海军五项、军事五项、定向越野等竞赛项目备忘录，形成各方共同执行的筹备标准。三是志愿者招募进展顺利。2018年拟招募志愿者10000名，目前已有24531名个人及28个社会志愿者组织报名。明年初，将启动下一轮志愿者招募。

关于武汉世军会的筹备情况，我们还会同世军会执委会制作了一段视频，下面请工作人员播放一下。

补充说明，最后出现的这个小动物，是武汉世军会的吉祥物，叫兵兵，士兵的兵。

如果没有问题，今天下午的记者会就开到这里。再过几天就是中国共产党的建党纪念日，在这里让我们为她送上生日的祝福。谢谢大家！

责任编辑：张迪