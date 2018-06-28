钢铁巨头新任一把手 当副市长时吃过纱厂老板拳头

原标题：“钢铁巨头”新任一把手的三段往事

撰文 | 董鑫

今天（28日）上午，中国宝武集团召开中层以上管理人员大会，会上中央组织部有关干部局负责同志宣布：

陈德荣同志任中国宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记，免去其中国宝武钢铁集团有限公司总经理职务。

从钢铁行业进入政府任职，又回归钢铁行业，再到正式执掌宝武集团，纵观陈德荣工作履历，主要涉及三个地方：浙江嘉兴、温州和上海。

且听政知圈（微信ID：wepolitics）详解。

嘉兴

陈德荣出生于1961年3月，是浙江永嘉人。

他毕业于武汉钢铁学院，曾任浙江省杭州钢铁厂技术开发处处长助理、副处长；杭州钢铁厂（杭州钢铁集团公司）转炉炼钢分厂副厂长、厂长；杭州钢铁集团公司（浙江冶金集团）副总经理等职务。

在1998年4月，陈德荣 “商而优则仕”，浙江嘉兴是他走入仕途的起点。

当时，浙江省高层着力拔擢培养年轻干部。经时任浙江省委副书记、组织部长周国富亲自考核，39岁的陈德荣调任嘉兴市分管工业的副市长。

上任伊始，陈德荣就有一个跨省边界环保纠纷需要解决。当时，江苏吴江盛泽镇印染业造成两省界河麻溪港严重污染，下游嘉兴秀洲区王江泾镇民众被逼沉船堵河，引发了群体性事件。

为解决此事，他还“吃过江苏纱厂老板的拳头”。

两个月后，陈德荣就升任了嘉兴市委常委、常务副市长，随后在2002年3月任嘉兴市委副书记、嘉兴市市长。

也就是在这一年，刚刚调任浙江省委书记的习近平调研嘉兴，首次提出“接轨上海”战略。他指出，嘉兴地处上海经济圈、杭州湾经济圈和环太湖经济圈的交汇点，也是长三角十五个城市“Z”形产业带的中心点，要发挥桥头堡作用，大力发展开放型经济。

第二年，浙江省委做出“主动接轨上海、积极参与长三角合作与交流”的战略部署，这正是现在《长江三角洲地区区域规划》这一国家级发展规划的雏形。

△2010年5月，时任嘉兴市委书记陈德荣专题调研工业遗产保护工作

陈德荣在嘉兴任职12年，感情颇深。

2010年，嘉兴市中心血站一名负责人在接受《21世纪经济报道》采访时介绍，陈德荣曾经连续7年在大年初一走上街头义务献血，在上述血站献血记录为10次、累计3000多毫升。

《嘉兴日报》曾报道，陈德荣是《献血法》实施之初第一批参加无偿献血的人。陈德荣解释说，春节期间献血的人比平日少，自己春节献血，是希望能带动更多的人。

温州

2010年7月，陈德荣由嘉兴市委书记升任浙江省副省长、温州市委书记。

一样也是上任伊始就遇到了难题，不过比当年的嘉兴更难解决。

当年，温州人均GDP在浙江排名倒数第三，正在经历着民间借贷危机、中小企业资金链断裂、房地产泡沫破裂等危机。

虽然主政时间不长，但期间有很多轰动一时的事情发生。比如动车事故、金融海啸、民间借贷危机、中小企业倒闭潮、创设温州金融综合改革试验区，还有陈德荣推行的大力度拆迁。

主政温州期间，陈德荣对官员要求十分严格，曾连续三年开展“互看互学”、“互学互比”，要求每个县市区每年必须拿出10个“建设工程”、10个“民生工程”以及“十大项目”，并与主要官员的考核挂钩。

他对自己也同样苛刻。据《华夏时报》报道，陈德荣办公桌上需要批阅的文件从来不会过夜，还曾在工作中三度因疲劳过度晕倒。

△2012年2月，时任温州市委书记陈德荣在世界温商大会上讲话

面对温州的经济问题，陈德荣也推行了一系列改革，从土地清理整顿、拆违到环境再造、城市扩容，还曾疾呼“温州该醒一醒、紧一紧了！”

2012年，陈德荣任浙江省委常委。2013年6月，温州市委召开全市领导干部会议，宣布浙江省委决定：陈德荣不再兼任温州市委书记。

在离任的全市干部大会上，陈德荣说：“从2010年7月18日到温州，转眼3年，我没有偷懒，尽心尽力做了一些事。”

在他离开之后，部分班子成员收到陈德荣发出的临别短信，内容是“已过瓯江，不舍温州”。

上海

2014年8月，陈德荣从浙江省委常委的任上调任宝钢集团，这位“钢铁老将”兜兜转转一圈，又回归了钢铁老本行。

这打破了一个惯例。此前20年，宝钢集团总经理的都是“内部提拔”，鲜有空降。

政知圈（微信ID：wepolitics）发现，这位外来“新人”要面对的依然是一副重担。

当时，钢铁业已经明确是属于高能耗、高污染、低附加值、产能严重过剩的行业。在几十家上市的钢铁企业中，宝钢集团是经济效益最好的一家，但在大的行业形势下，宝钢依然不可避免的受到冲击。

就职宝钢集团后，陈德荣创立了第三方电商平台欧冶云商，这被视作宝钢集团实现战略转型的核心平台。他还力推金融、房地产等多元化非钢产业。

△陈德荣（左五）

2016年10月，宝钢、武钢两大钢铁央企合并。原武钢集团董事长马国强被任命为中国宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记；原宝钢集团总经理陈德荣被任命为中国宝武钢铁集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

值得一提的是，马国强也在宝钢有过18年的工作经历，还是陈德荣的前任，不过两人此前并无交集。

2013年7月，马国强从宝钢总经理的位置上调任武钢总经理的时候，陈德荣还是浙江省委常委。在马国强离开一年之后，陈德荣接替何文波，出任宝钢总经理。

在宝武集团履新17个月后，马国强和陈德荣这对搭档迎来变动。

今年3月，宝武集团董事长马国强调任湖北省委副书记，在钢铁行业工作23年之后走入“仕途”。

空缺三个月后，陈德荣升任中国宝武集团一把手。

谁是继任者？

在宝武集团成立之后，人事变动这还是第一次。陈德荣升任董事长之后，总经理一职谁来补缺？

政知圈（微信ID：wepolitics）发现，宝武集团成立之初人事安排尘埃落定之后，曾有媒体评论认为，马国强兼有宝钢、武钢双重任职经历，陈德荣则有政商两界履职经历，这客观上反映出央企在人事安排方面的某些倾向性，即任用具有跨企业履职的人员。

△宝武集团官网的管理团队介绍

不过，在目前宝武集团领导层中，这种“跨企业”的经历并不多。党委常委中只有纪委书记章克勤曾在上海市第一中级人民法院、上海市纪委任职；副总经理中，只有张锦刚曾在鞍钢和宝钢有过工作经历。

顺便提一下，近期央企换帅密集，仅是本周，包括宝武集团在内已经有6家央企进行了人事调整，他们中的多数人都有着在多部门任职的经历。

姓名 出生年月 现职 原职 主要履职经历 刘连舸 1961年5月 中国银行行长 中国进出口银行行长 1987年-2006年 中国人民银行 2007年-2018年 中国进出口银行 白涛 1964年 人保集团总裁 中投公司副总经理、 中央汇金公司总经理 1984年-2009年 工商银行 2014年-2016年 中国人寿保险（集团） 2016年-2018年 中投公司、中央汇金公司 杨金成 1963年11月 中国船舶工业集团有限公司总经理 中国船舶重工集团公司副总经理 1988年-2015年 七一九研究所 2015年-2018年 中国船舶重工集团公司 袁洁 1965年8月 中国航天科技集团有限公司总经理 中国航天科技集团公司副总经理 工作32年，一直在航天科技集团任职。 奚国华 1963年 中国一汽总经理 新兴际华集团董事长 1997年-2004年 株洲电力机车研究所2004年-2015年 北车集团 2015年-2016年 中车集团有限公司 2016年-2018年 新兴际华集团有限公司

责任编辑：余鹏飞