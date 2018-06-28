中央追授郑德荣等7人“全国优秀共产党员”称号

原标题：（受权发布）中共中央关于追授郑德荣等7名同志“全国优秀共产党员”称号的决定

新华社北京6月28日电中共中央关于追授郑德荣等7名同志“全国优秀共产党员”称号的决定

（2018年6月27日）

今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，全党同志正满怀豪情、意气风发，奋力书写实现中华民族伟大复兴中国梦的新篇章。为大力表彰宣传信念坚定、对党忠诚、担当作为、干事创业的新时代典型，激励和引导广大党员干部进一步把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上来，不忘初心、牢记使命，见贤思齐、锐意进取，努力创造无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的业绩，党中央决定，追授郑德荣、钟扬、李泉新、许帅、姜仕坤、张进、张超等7名同志“全国优秀共产党员”称号。

郑德荣，男，汉族，吉林延吉人，1926年1月出生，1952年11月参加工作，1953年11月加入中国共产党，东北师范大学原副校长、荣誉教授、博士生导师。2018年5月3日，因病医治无效去世，享年92岁。郑德荣同志是我国著名中共党史专家，马克思主义中国化研究的重要开拓者和奠基人。他理想信念坚定，毕生追求、信仰马克思主义，毕生研究、宣传马克思主义，67年来始终坚守在教学科研一线，出版学术著作和教材50余部，主编的《毛泽东思想史稿》开创毛泽东思想史科学体系的先河，以鲜明政治立场、卓越学术成就践行对党的事业的忠诚与执着。他学高德馨、以身垂范，牢固树立为党和人民述学立论远大理想，把传承红色基因贯穿立德树人全过程，把党的创新理论贯穿学术研究全过程。他品行高洁、虚怀若谷，从不以资深学者自居，从不为自己和亲属谋取特殊照顾，赢得广大师生和学界普遍敬仰。

钟扬，男，汉族，湖南邵阳人，1964年5月出生，1984年8月参加工作，1991年6月加入中国共产党，复旦大学研究生院原院长、生命科学学院教授、博士生导师，中央组织部选派的第六、七、八批援藏干部。2017年9月25日，在赴内蒙古为民族干部授课途中遭遇车祸不幸去世，年仅53岁。钟扬同志对党无比忠诚、对事业无比热爱、对人民无比赤诚，长期从事植物学、生物信息学研究教学工作，取得一系列重要研究成果。他秉持“只要国家需要、人类需要，再艰苦的科研也要做”，在青藏高原跋涉数十万公里，收集上千种植物的数千万颗种子，为国家和人类储存下绵延后世的基因宝藏。他牢记“组织的需要第一”，16年如一日把生命最宝贵的时光献给祖国雪域高原，倾心培育少数民族科研教学骨干，帮助西藏大学将生物多样性研究成果推向世界。他坚持“干事比名分重要”，勤勉务实、严格自律，生活简单朴素，从不对职务待遇、收入条件提任何要求，彰显了共产党员的崇高精神和人格力量。

李泉新，男，汉族，江西丰城人，1958年2月出生，1976年2月参加工作，1985年8月加入中国共产党，江西省委第三巡视组原组长。2016年5月31日因病医治无效去世，年仅58岁。李泉新同志信念坚定、对党忠诚，在纪检监察和巡视战线工作27年，始终秉持“没有不能揭的黑、没有不敢碰的恶”，与腐败分子作坚决斗争。他坚持原则、执纪如铁，发现问题线索严查到底，面对威胁恐吓毫不畏惧，忠诚履行纪检监察干部和巡视干部的神圣职责。他勤于钻研、善作善成，每打一仗都及时总结，不断改进巡视工作方法。他模范运用监督执纪“四种形态”，对有苗头性倾向性问题的干部及时谈话提醒，为多名党员领导干部澄清问题。他不徇私情、秉公办事，坚守自身干净的行为底线，任何时候都不开特权口子，树立了纪检监察干部和巡视干部的好形象。

许帅，男，汉族，河北磁县人，1979年11月出生，2002年9月参加工作，2005年12月加入中国共产党，河南省安阳市救助管理站原站长。2016年9月1日，因病医治无效去世，年仅36岁。许帅同志始终把为人民服务作为自己人生追求，放弃原本稳定的机关工作，主动向组织请缨到救助管理站工作。他把共产党人的大爱情怀无私奉献给困难群众，劝导露宿街头的流浪乞讨人员来站接受救助，在全国率先设立医疗安置区，关爱帮助聋哑流浪儿童重返校园，想方设法为受助人员寻亲，3年累计救助1.5万余人次。他视事业重于生命，恪尽职守，忘我工作，即使身患癌症，仍以常人难以想象的毅力拼命工作，直到生命最后一刻。他去世后捐献了遗体和眼角膜，完成“救助生涯的最后一站”，用生命诠释了“为民甘做孺子牛”的精神。

姜仕坤，男，苗族，贵州册亨人，1969年12月出生，1990年8月参加工作，1992年1月加入中国共产党，贵州省晴隆县委原书记。2016年4月12日在出差期间突发心脏病不幸去世，年仅46岁。姜仕坤同志长期在贫困偏远山区工作，始终把共产党人的坚强党性体现在脱贫攻坚的使命担当中。在晴隆县工作的6年多时间里，他以坚忍不拔的劲头，探索出经济、生态、扶贫三效同步精准脱贫的“晴隆模式”。他把群众疾苦挂在心上，足迹遍布晴隆县所有乡镇、村居，和老百姓细算经济账、共谋脱贫策，发动群众种草养羊，发展山地特色经济，被群众称为“农民书记”、“算账书记”。他严于律己，生活简朴，从不利用权力为自己和亲属谋取私利，从不干涉建设工程招投标等经济活动，以自身勤政清廉之气感染着身边人。

张进，男，汉族，重庆巴南人，1965年4月出生，1987年7月参加工作，1996年10月加入中国共产党，重庆船舶工业公司原副总经理，中船重工（重庆）海装风电设备有限公司原副总经理，重庆前卫科技集团有限公司原执行董事、总经理。2016年6月26日，因病医治无效去世，年仅51岁。张进同志忠于党的事业，牢记国家利益高于一切，把毕生心血倾注在建设军民融合创新型领军企业上。他敢闯敢拼，12年间带领一个濒临破产的军工企业，发展成为具有7大产业群的科技集团。他意志如钢，面对艰难繁重的生产、演练任务，曾连续64天吃住在车间，是出了名的“铁汉”。他锐意改革，带领企业完成引进新技术、拓展产品线、开展国际合作等一系列任务。他廉洁奉公，主动向党委递交个人廉政承诺，在公司推行“阳光分配”。他把勇于担当、甘于奉献的共产党人精神永远留在国企职工群众心中。

张超，男，汉族，湖南岳阳人，1986年8月出生，2004年9月入伍，2009年5月加入中国共产党，海军某舰载航空兵部队原一级飞行员。2016年4月27日，张超同志驾驶歼-15飞机进行陆基模拟着舰训练时，面对突发故障，全力挽救战机，不幸壮烈牺牲，年仅29岁。张超同志自觉把人生追求融入强军伟业，瞄准强敌对手，苦练精飞，先后飞过8型战机，3次成功处置重大空中险情，20多次执行战斗起飞任务，数十次带弹紧急起飞驱离外军飞机，飞出了中国海军的自信，捍卫了伟大祖国的尊严。他为人至诚至性，爱亲人、爱家庭，对战友满怀真诚，用高尚品行感染和温暖着身边的每个人。

郑德荣等7名同志是习近平新时代中国特色社会主义思想的模范践行者，是新时代中国共产党人不忘初心、牢记使命、永远奋斗的光辉典范，是新时代党员干部信念坚定、许党报国、为民造福的杰出楷模。党中央号召，广大党员、干部向他们学习。要像他们那样坚定“四个自信”，始终坚持“革命理想高于天”，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。要像他们那样对党绝对忠诚，始终爱党、信党、护党、为党，牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。要像他们那样勇于担当作为，始终坚持实践实干实效，锐意进取、攻坚克难，平常时刻看得出来、关键时刻冲得上去。要像他们那样践行根本宗旨，始终坚持人民利益高于一切，紧紧依靠人民，把为人民谋幸福作为工作的出发点和落脚点，全心全意为群众办实事、做好事、解难事。要像他们那样坚守道德操守，始终保持共产党人的政治本色，清清白白做人，干干净净做事，带头弘扬清风正气，自觉践行共产党人价值观。

使命呼唤担当，榜样引领时代。各级党组织要把学习郑德荣等7名同志先进事迹与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合起来，作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要内容，采取多种形式广泛组织学习宣传。今年“七一”期间，基层党组织要围绕学习先进典型、发挥先锋模范作用，组织开展一次主题党日活动。要引导党员、干部以先进典型为榜样，学先进、赶先进、当先进，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，奋发有为，扎实工作，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。（完）

责任编辑：张迪