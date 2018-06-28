两院士来京挂职 分别任昌平副区长环保局副局长

原标题：两院士来京挂职，分别任昌平副区长、环保局副局长

日前，中科院院士、首都师范大学副校长、数学家方复全教授，被任命为北京市昌平区副区长。

知道君（xjb-jingshier）了解到，方复全是到北京市挂职的第四批党外代表人士之一。与他同批参与挂职的一共11人，其中院士有两位，另一位是中科院院士、北京大学环境科学与工程学院副院长倪晋仁，挂职任市环保局副局长。

方复全

两年半读完本科，年少家贫险辍学

方复全是安徽桐城人，生于1964年10月。除了院士和大学副校长，方复全还有一些其他荣誉、身份：教育部“长江学者”特聘教授、国家杰出青年基金获得者、首批“国家万人计划”百千万人才工程领军人才、首批“北京学者”、教育部科学技术委员会数理学部委员等。

方复全院士主要从事几何拓扑学的研究，这是数学中最基本的研究领域之一，菲尔茨奖得主中超过四分之一学者的工作都与之相关。

去年9月，国际四大数学顶尖杂志之一的《数学学报》刊登了他与国外数学家合作的论文《蒂茨几何与正曲率》。这是建国后我国数学家继苏步青的论文以来在该刊发表的第六篇论文。

他的一项合作研究成果被国际顶尖专家写入历史性综述报告《20世纪下半叶的黎曼几何》，被美国科学院院士齐格主编的权威综述报告列为有关领域自19世纪以来 九个主要定理之一。他还曾获得2014年度的“国家自然科学奖二等奖”，实现了北京市属单位27年来在国家自然科学奖项上的历史性突破。

方复全

方复全年少时由于家贫，险些辍学。他从初中开始，就痴迷数学，好几次把家里的鸡蛋卖钱，从上海邮购数学书。大学时 ，他仅用两年半便拿到学士学位，提前毕业。

不但自身非常敬业，方复全对学生的要求也非常严格。他的研究生曾提到，老师对某个问题有新想法时会很兴奋，经常与学生们深入讨论，甚至半夜打电话交流。他带 的研究生中，张宇光获邀前往英国帝国理工大学工作；张振雷已成为在国际上有一定影响的青年数学家，入选中组部青年拔尖人才；吴云辉入选“青年千人计划”。

北京建设全国科技创新中心，地处昌平区的未来科学城等“三城一区”建设是支点。作为著名数学家的方复全院士担任昌平区副区长，将助力未来科学城打造全球领先的技术创新高地。

倪晋仁

穿破洞西服出国开会“不丢人”

北大环境科学与工程学院教授倪晋仁是山西人，2015年他当选中科院院士时，曾因“一屋三院士”引发关注。

分别于2015年、2013年、2009年当选院士的倪晋仁、胡春宏、王光谦（其中倪晋仁、王光谦为中国科学院院士，胡春宏为中国工程院院士），均生于1962年，本科就读于原武汉水利水电大学治河专业，本科毕业后又同赴清华大学读研，住在同一寝室。

据倪晋仁的同班同学、武汉大学水利水电学院教授张小峰回忆，倪晋仁学习很刻苦，晚上熄灯后还用干电池接个小灯泡继续看书。

1992年，倪晋仁30岁时，被北京大学破格聘任为教授。此后，他曾获中国青年科技奖、首届全国博士后十佳奖、国家优秀中青年人才专项基金、国家杰出青年基金等。

不过，研究水利顺风顺水的他，偏偏对自己当时并不熟悉的环境工程产生了兴趣，并在1995年组建了北京大学环境工程研究所，创立了北大环境工程学科。

倪晋仁教授一手组建了教育部水沙科学重点实验室（2000）、环境学院环境工程系（2002）、环境工程实验室（2004），启动深圳研究生院环境工程专业 学科建设（2004），倡议并组建了国立新加坡大学-北京大学-牛津大学（SPO）水与环境技术平台（2010），十几年间网罗了一大批优秀人才，形成了 一支实力雄厚的师资队伍。

2012年，倪晋仁教授组织建立了北京市新型污水深度处理工程技术研究中心，力求将学科的先进性、实用性、前瞻性扎实落地。

如今，北大环境工程学科研究团队已经有实力针对中国和国际社会面临的一些重大环境问题作出自己的贡献。

倪晋仁

倪晋仁为人简朴自信。他去食堂吃饭，自己光盘，也提倡研究生们光盘。他还曾穿着一件穿了十几年、左手臂破洞的西服去国外开会。他告诉随行的研究生，衣着干净整洁就行，穿破了的衣服开会并不丢人，“人自信了穿什么都自信。”

近年来，北京市持续改善生态环境，但人口资源环境的矛盾依然十分突出，倪晋仁院士到北京市环保局挂职副局长，将为北京环保工作带来“院士级”的助益。

来京挂职院士四批共10名

北京市委组织部、市委统战部近日召开启动会透露，参与第四批高层次党外代表人士挂职锻炼的共11人，他们都是党外人士、各领域的专家学者，与前三批每批均为8人不同，此次规模适度增加为11人。11人全部具有高级专业技术职称，其中10人具有博士研究生学历。

未来一年里，这11人将挂任市住建委、市农委、市科委、市环保局、市水务局、市卫计委、市质监局、市金融局、市科学技术研究院、昌平区政府等单位的副局级领导职务。

据了解，这些党外高层次人士挂职的政府部门多与自身从事领域相关。例如，中科院院士、北京大学环境科学与工程学院副院长倪晋仁挂职任市环保局副局长，长江学 者、北京大学口腔医学院副院长邓旭亮挂职任市卫计委副主任，汪鹏飞挂职任市科委副主任，龚元石挂职任市农委副主任，安雪晖挂职任市水务局副局长。此外，姚 卫海挂职任市科学技术研究院副院长，长江学者、北京工业大学副校长杜修力挂职任市住建委副主任，冼海珍挂职任市质监局副局长。

北京市委组织部、市委统战部召开北京市第四批高层次党外代表人士挂职锻炼启动会。图源：北京日报

北京市首批高层次党外代表人士挂职锻炼启动于2011年，李稻葵、郑功成等著名专家学者参加了那次挂职。此后，包括知名文化学者、北大中文系教授张颐武，现已担任西湖大学首任校长的施一公都曾参与挂职。

据了解，前三批挂职锻炼的24人中，有8名院士、12名“长江学者”。加上本届，院士数量达到10名，“长江学者”达到15名。

这些学者、专家中，不少人都具备一定参政议政经历，本批挂职人员中，就有全国人大代表1名，全国政协委员3名。

而在前三批已参与锻炼的24人中，有22人成为全国人大代表或全国政协委员。其中，1人当选党派中央主席、全国人大副委员长，4人当选党派中央副主席，2人当选党派市委主委，2人任高校校长，1人任科研机构正职。

市委统战部表示，此次实践锻炼将为党外人士进一步积累行政管理和组织领导经验，增强解决实际复杂问题的能力，提高参政议政水平。

据了解，挂职规模今后还将逐步扩大。

四批10名来京挂职院士名单

2011年（第一批）武维华，中国科学院院士，植物细胞生理及分子生物学家，挂职北京市农委副主任；王光谦，中国科学院院士，水力学与河流动力学专家，挂职北京市水务局副局长；程京，中国工程院院士，医学生物物理学（生物芯片方向）专家，挂职北京经济技术开发区管委会副主任。2014年（第二批）施一公，中国科学院院士，结构生物学家，挂职北京市卫计委副主任；孟安明，中国科学院院士，发育生物学家，挂职北京市科委副主任；赵进东，中国科学院院士，植物生理学及藻类学专家，挂职北京市农委副主任。2016年（第三批）刘忠范，中国科学院院士，物理科学家，挂职北京市科委副主任；邓中翰，中国工程院院士，微电子学、大规模集成电路及系统专家，挂职北京工业大学副校长。2018年（第四批）倪晋仁，中国科学院院士，环境水利专家，挂职北京市环保局副局长；方复全，中国科学院院士，数学家，挂职昌平区副区长。

责任编辑：余鹏飞