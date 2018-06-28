抓到把柄后逼其花钱消灾 法院副院长敲诈市委书记

原标题：敲诈市委书记后

敲诈市委书记的他，10年后有了新消息。

27日，中国裁判文书网发布了《魏德明敲诈勒索刑罚变更刑事裁定书》。今年5月底，他被裁定减去有期徒刑九个月。

魏德明敲诈的是平顶山市下辖的舞钢市委原书记祝义方。

魏德明出生于1971年03月20日，是舞钢市人。他原是舞钢市法院执行局工作人员。这起敲诈案背后还有时任舞钢法院副院长王跃的身影。

据判决书认定，2008年7月，舞钢市国土资源局对舞储（2008）-51号土地挂牌出让。王跃、魏德明假借赵兰的名义，由魏德明出面，委托韩斌参与该块土地的竞拍，魏德明向韩斌提供了赵兰委托其参与竞拍的委托书等手续。

2008年8月8日，舞钢市国土资源局中止了该土地的挂牌出让工作，并向竞买各方退还了保证金。魏德明以赵兰在此次竞买中遭受损失为由，让时任舞钢市市委书记祝义方赔偿损失，经常发威胁短信给祝。

据警方询问笔录显示，祝义方称，2008年，他在任舞钢市委书记期间，收到一条短信，内容是：“我是舞钢法院的魏德明，土地的招拍挂你们不依规办理，违法程序，你作为市委书记一定要把这件事处理好。”

祝义方称自己看到该短信后，给分管城建的时任副市长孙希德和时任舞钢国土局局长郑建华联系，了解情况，两人都说魏德明所指的那块土地拍卖程序合法，现在已拍卖中止。

“之后这件事，我就没有再问过，后来魏德明还是不断发短信给我，内容越来越不客气。说要把我在舞钢市长、书记期间的问题反映到上级纪检部门，同时放到网上，要把我搞臭，（让我）滚出舞钢。”祝义方在询问笔录中称。

但据报道，祝义方曾找魏德明的上司、时任舞钢法院院长刘士浩，魏德明的同学、时任舞钢政协副主席李凯，舞钢市人大原主任杨森，时任舞钢市长王新伟等多人协调。

杨森找到了魏德明的上司王跃。王跃在辩词中称：“祝义方听说我和魏德明是朋友，派杨森主任找我。众所周知，法院官员由人大任命，受其监督，我不敢也不愿得罪杨森，只得答应杨森的哀求劝劝德明。”

王跃称，王新伟和杨森找了他七八次，说“那块地，舞钢市政府因为不便说明的原因，市政府不能卖给赵兰”。

王跃在笔录中称，“我就很纳闷，（那块地）卖给赵兰还能增加财政收入，杨森和王新伟说确实有不便之处，请赵兰体谅市政府苦衷。因为赵兰是魏德明的姑姑，我和魏是朋友，所以让我做魏工作。我开始不愿意管这事，但是经不住他们的软磨硬泡，就答应了。”

王跃表示，他曾直接找赵兰做思想工作，但被赵兰拒绝。“杨森和王新伟后来表示，市政府愿意做出赔偿和道歉。”

赵兰曾向王跃表示，因为那块地位置好，如果当初竞拍成功，可以改成二层门面房，至少能赚1000万。她提出至少应赔偿其400万的损失。最终，经协调，赵兰方面的赔偿要求从最初的400万降到了260万，并要求签协议，但“王市长不让签，说传出去太丢人”。

据起诉书显示，2008年9月11日，祝义方通过舞钢市某钢铁有限公司，向魏德明提供的赵兰农行账户上转款260万元，2008年9月16日被魏德明取现50万元，交给王跃的弟弟王某甲，让其交给王跃。余下的210万元，被魏分三次转到自己账户上。之后王跃让魏德明将其账户上的210万元中的90万元，分两次转到王某甲的账户，供自己使用。

祝义方在笔录中称，他认为魏德明利用这块土地向他敲诈。“我之所以答应给魏德明钱，是害怕他闹起来，影响我的政治前途。”

2014年12月，河南省平顶山市石龙区人民法院作出刑事判决，认定魏德明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年六个月。魏德明不服，提出上诉。2015年2月，平顶山市中院驳回上诉，维持原判。

2016年7月，因犯敲诈勒索罪、贪污罪、受贿罪，王跃被平顶山市石龙区人民法院判处有期徒刑11年，并处罚金30万元。王跃不服判决，提出上诉，二审维持原判。

祝义方后调任平顶山市政协党组副书记、新城区党工委书记，成为副市厅级干部。2013年祝义方落马，2016年8月因犯受贿、贪污、巨额财产来源不明罪二审被判无期徒刑。

法院审理查明，2000年至2013年，祝义方在担任舞钢市市长、舞钢市委书记、平顶山市新城区党工委书记期间，利用职务便利，单独或通过他人非法收受和向他人索取财物共计人民币1989.8万元、美元1.7万元、价值34万余元的轿车一辆等；侵吞公款人民币45万元；并有巨额财产不能说明合法来源，共计人民币1373万余元、美元7万余元、日元4万余元等。

此次获减刑的魏德明，刑罚执行机关认为他在服刑期间，能够认罪服法；遵守法律法规及监规，接受教育改造；积极参加思想、文化、职业技术学习；积极参加劳动，努力完成生产任务。至本次提请减刑确定的考核截止日期2018年3月15日，他共受表扬7次，被评为监狱级罪犯改造积极分子1次。

减刑后，其刑期至2021年05月25日。

责任编辑：余鹏飞