退休厅官拒企业老板百万年薪聘请 回村当支书

原标题：退休厅官拒百万年薪聘请，回村当支书

26日，福建省漳州市平和县国强乡党委正式批复赖文达任新建村党支部书记。

左二为赖文达

赖文达原任福建省物价局党组成员、副局长，平和县是他的家乡。他于2016年12月退休。如今，在厅级岗位退下来的他，却回乡当上了村支书。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，退休“厅官”当“村官”，这在福建省村级组织换届选举中尚属首例。

从厅级岗位退休的赖文达为何不在省城养老，却回乡当村官呢？

据了解，国强乡新建村是革命老区村，距县城41公里，距离乡政府所在地23公里，平均海拔570米，全村共905人，村民的主要经济来源是种植蜜柚和毛竹。

但该村外出流动党员较多，上一届支部书记是由乡干部下派担任，班子战斗力无法有效提高，成为制约新建村发展的瓶颈。如今，临到村级换届时，该村党支部书记一直没有合适人选。

换届选举前夕，县、乡两级党委把目光锁定了2016年底从福建省物价局副局长岗位上退休的赖文达。

赖文达本就是新建村人，早在1975年，年仅18岁的他就曾担任新建大队党支部书记。后来他曾任云霄县副县长、县长，漳州市物价局局长，福建省物价局检查分局常务副局长、局长，省物价局办公室主任等职。2009年8月，他出任福建省物价局党组成员、副局长，2016年12月在任上退休。

退休后，在2017年，赖文达曾多方协调，促成总投资460多万元，将通向新建村宽仅3.5米的主干道路，拓宽到6米。

据报道，此次得知家乡发展困境后，赖文达毫不犹豫拒绝企业老板百万年薪的聘请，做通家人的思想工作，于今年5月独自一人从省城回到山区，扎根新建村。

他表示，“新建村是革命老区，但是经济发展还存在许多问题，如群众经济收入单一，完全靠种植柚子获得收入等，我是一名党员，虽然退休了，但我有责任也有义务，尽自己的力量参与家乡新农村建设，帮助村民们在致富的路上走得更远。”

“副厅级干部当村官，能胜任吗？”不少村民有疑虑。“政事儿”（微信ID：xjbzse）了解到，为了参选村支书，赖文达将党组织关系迁回了新建村，一家一户去调研，撰写竞选讲稿，回答村民提问，由此打消了村民心中疑虑。

6月19日，新建村党支部召开换届选举大会，赖文达当选为村党支部书记。6月26日，国强乡党委正式批复了这一选举结果，退休厅官赖文达开始正式履职。

据报道，当天，赖文达明确表示：“我将不领任何薪酬，全心全意带领村民全面建成小康。”

对新建村未来工作，他表示，一方面要强化党建，抓班子、带好队伍，筑牢党的根基，发挥党支部的堡垒作用；另一方面要念好山经，保护生态，把绿水青山转化为金山银山，推动乡村振兴战略在新建村落地生根。

责任编辑：余鹏飞