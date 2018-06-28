全国政协座谈会:围绕治理佛道教商业化建言资政

原标题：（时政）全国政协召开双周协商座谈会

围绕“治理佛教道教商业化”建言资政

汪洋主持

新华社北京6月28日电十三届全国政协第五次双周协商座谈会28日在京召开，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持会议并讲话。他强调，佛教道教商业化是当前宗教领域的突出问题，扰乱了正常的宗教活动秩序，损害了佛教道教的形象，败坏了社会风气，党中央高度重视，社会各界广为关注。本次双周协商座谈会以“治理佛教道教商业化”为议题，是人民政协贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示精神、以问题为导向开展建言资政和民主监督的重要体现，对于深刻认识宗教商业化的危害性、进一步理清治理思路和政策、促进佛教道教健康发展和净化社会风气具有重要意义。

15位委员、学者围绕佛教道教商业化的成因、表现以及治理的思路举措等提出意见建议。大家认为，党的十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央高度重视宗教工作，对治理佛教道教商业化提出了明确要求。各地区、各有关部门认真贯彻党中央的决策部署，做了大量工作，取得一定成效，但佛教道教商业化问题仍比较突出，有的反复出现，有的愈演愈烈，治理工作任重道远。

一些委员建议，治理佛教道教商业化问题既是攻坚战，更是持久战。当前中央态度是坚决的，政策法规是明确的，社会氛围是有利的，关键是要厘清责任，较真碰硬地去解决，确保有关政策法规落地见效。地方各级党委政府要全面贯彻落实党的宗教工作基本方针，坚决摒弃“宗教搭台、经济唱戏”的错误做法，切实承担主体责任，严守政策法规红线。有关部门要加强统筹协调和密切配合，以解决重点难点问题为突破口，大力开展专项督查和综合治理，健全完善宗教活动场所财务监督管理制度，严肃查处乱建大型露天宗教造像、投资承包经营寺庙宫观、网上宗教敛财等活动。要加强宣传教育，引导党政干部深入理解宗教工作方针政策，引导信教群众正确认识宗教的本质和社会功能。佛教道教界要切实加强自身建设，严守教规戒律，提升宗教修为，弘扬清净庄严、朴素节俭的优良教风，不断增强抵制商业化不良影响的能力。

全国政协副主席巴特尔作主题发言。全国政协副主席张庆黎、王正伟、夏宝龙出席会议。全国政协委员杨小波、学诚、李光富、班禅额尔德尼·确吉杰布、王秀军、罗正富、胡诚林、黄晓薇、樊绪银、祁志峰、安七一、刘莉、刘晓梅、宗性，学者楼宇烈在会上发言。中央统战部负责人介绍了有关情况，中央网信办、国家发展改革委、文化和旅游部、证监会负责人做了交流互动。（完）

责任编辑：张迪