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刘勇任云南省普洱市代理市长(图/简历)

刘勇任云南省普洱市代理市长(图/简历)
2018年06月28日 21:28 人民网
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　　原标题：云南省投资控股集团副董事长刘勇任普洱市代理市长

　　据云南省《普洱日报》消息，近日，普洱市第四届人民代表大会常务委员会第四次会议通过，决定刘勇为普洱市人民政府代理市长。

刘勇刘勇同志简历刘勇刘勇同志简历

　　刘勇，男，纳西族，1967年12月生，在职博士，中共党员，1989年7月参加工作。历任云南建工混凝土有限公司副经理、总经理，云南建工集团总公司总经理助理、混凝土有限公司总经理，云南建工集团总公司副总经理，云南建工集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记，云南省投资控股集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长等职。2018年6月任普洱市人民政府副市长、代理市长。

责任编辑：余鹏飞

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