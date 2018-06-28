行贿副省长的商人 两度不服判决(图)

原标题：行贿副省长的他，两度不服判决

6月27日，中国裁判文书网公布的《河北省武安市大昌矿产品经贸有限公司、吉立昌单位行贿二审刑事裁定书》，披露了安徽原副省长倪发科案一名行贿人的最新消息。

倪发科是“雅贿”落马官员的代表人物，曾“为玉痴狂”，喜欢赏玉、玩玉，还喜欢“斗玉”，每到周末，把喜欢的玉石玉器铺开，一件一件欣赏；每隔两周，给精品玉石玉器逐一打蜡、上油；到外地出差，再忙也要挤时间到当地的玉器市场或商场看一看，甚至借机绕道到玉石产地和玉石市场。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，中纪委官网发布的“倪发科违纪违法案件剖析”披露，一些老板投倪发科所好，为其买单；倪发科明知玉石价值不菲，却照收不误，对好的和田玉更是来者不拒。

这些老板中，给倪发科送玉石玉器最多、价值也最高的，正是安徽首矿大昌金属材料有限公司监事会主席、武安市大昌矿产品经贸有限公司法定代表人吉立昌。

中纪委官网披露了倪发科与吉立昌的交往细节。

2011年春的一天，与倪发科已“深度”交往多年的吉立昌来到倪家“汇报”工作。看到吉立昌腰上挂着一个玉石手把件，倪发科就让他取下看看。把玩了几下，倪发科说：“这个手把件品相一般。”从中嗅出一些“意味”的吉立昌连忙说，家里还有3块新疆朋友送的玉石籽料，可以拿来请他鉴赏一下。很快，吉立昌回家将3块玉石籽料送到倪家。“不错、不错，是和田玉籽料。”倪发科摩挲着玉石说。“倪省长要是喜欢的话，就送给你了。”倪发科客气一下，就收下了。

此后，两人经常在一起谈论玉石。因为吉立昌对玉不太懂，倪发科就专门介绍一位玉石专家与他认识。2011年5月的一天，倪发科让吉立昌和玉石专家一起去新疆买玉，吉立昌心领神会，就联系玉石专家一起飞到乌鲁木齐。吉立昌回合肥后将购买的玉石全部拿到倪发科家中，让倪挑选。最终，倪发科选了1个带木底座的玉摆件、3个手把件、2个玉挂件和2条籽料手链，价值约50万元。

2011年6月，吉立昌和玉石专家再次前往新疆，买了20多块籽料，花费约100万元。送到倪家中后，倪发科细细把玩、鉴赏之后，全部收下。

为了吉立昌公司的发展，倪发科放下副省长的“架子”，和其一起跑环评、项目审批手续，为吉立昌实际控制的公司挪用国家下达的保障房用地指标，帮助其以低价购买铁矿探矿权。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，倪发科的判决书也显示：2006年9月至2011年年底，倪发科曾先后11次收受安徽大昌矿业集团有限公司负责人吉立昌所送黄金制品、玉石、玉器等物品143件。

倪发科已于2015年2月，因犯受贿罪、巨额财产来源不明罪，被判处有期徒刑17年，并处没收个人财产人民币一百万元。法庭查明，其受贿金额共计折合人民币1296.71271万元，另有578.727269万元的财产不能说明来源。

倪发科落马后，吉立昌和其实际控制的安徽大昌矿业集团有限公司、河北省武安市大昌矿产品经贸有限公司也被追究了刑责。

据中国裁判文书网最新公布的《河北省武安市大昌矿产品经贸有限公司、吉立昌单位行贿二审刑事裁定书》（以下简称裁定书）显示，2016年12月15日，蚌埠市中级人民法院宣判，认定安徽大昌矿业集团有限公司、吉立昌犯单位行贿罪；河北省武安市大昌矿产品经贸有限公司、吉立昌犯非法采矿罪。

吉立昌不服，提起上诉。安徽省高院将案件发回重审。

蚌埠市中级人民法院经依法重审，于2017年12月25日作出判决：安徽大昌矿业集团有限公司犯单位行贿罪，判处罚金4600万元；武安市大昌矿产品经贸有限公司犯非法采矿罪，判处罚金75万元；吉立昌犯单位行贿罪、非法采矿罪，判处期徒刑五年六个月，罚金75万元；追缴武安市大昌公司违法所得399016元。

中国裁判文书网最新公布的裁定书称，对于上述重审结果，吉立昌和河北省武安市大昌矿产品经贸有限公司依旧不服，再度提出上诉。“本院在审理过程中，上诉单位河北省武安市大昌矿产品经贸有限公司和上诉人吉立昌均申请撤回上诉。本院认为，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，应当准许上诉单位河北省武安市大昌矿产品经贸有限公司和上诉人吉立昌撤回上诉。”

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，中国裁判文书网最新公布的这份裁定书为为终审裁定。

简而言之，目前，吉立昌和其实际控制的武安市大昌矿产品经贸有限公司、安徽大昌矿业集团有限公司，已经撤回了上诉请求。

也就是说，吉立昌和其控制的企业，要为行贿倪发科等官员的行为以及行贿获得的非法利益付出代价，罚金共计4750万元，另有39.9016万元非法所得被追缴，罚金和被追缴的非法所得合计达4789.9016万元。而且，吉立昌还被判处有期徒刑五年六个月。

责任编辑：余鹏飞