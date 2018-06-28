宝武钢铁首迎一把手调整 他49岁晋升浙江副省长

原标题：陈德荣职务有调整

合并重组一年多后，中国宝武钢铁，首次迎来“一把手”调整。

6月28日上午，中国宝武集团召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国宝武集团董事长、党委书记调整的决定：陈德荣任中国宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记，免去其中国宝武钢铁集团有限公司总经理职务。

宝武钢铁集团由原宝钢集团和武钢集团合并而成。2016年9月，原武钢整体无偿划入中国宝武，成为其全资子公司。

合并后，原武钢董事长、党委书记马国强出任中国宝武钢铁首任董事长、党委书记。今年3月，马国强调任湖北省委副书记，此后宝武钢董事长职务一直空缺，直至今次调整。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，此次出任宝武钢“一把手”的陈德荣，生于1961年3月，浙江永嘉人，2014年8月进入原宝钢之前，他一直在家乡浙江工作。

学生时代，陈德荣就在武汉钢铁学院冶金系求学，1985年毕业，获钢铁冶金专业硕士研究生。参加工作后，早年在杭州钢铁厂工作，曾任转炉炼钢分厂厂长，杭州钢铁集团公司副总经理。

1997年5月起，他由企入仕，出任嘉兴副市长，并在嘉兴工作了13年。

1998年6月，他跻身市委常委，任常务副市长，2002年3月任代市长、后任市长，2007年任市委书记。

嘉兴工作期间，陈德荣十分重视环保工作，还曾因处理环保纠纷“吃过拳头”。

据报道，陈德荣刚到嘉兴时，曾处理一起跨省环保纠纷。当时，江苏吴江盛泽镇印染业造成江浙两省界河麻溪港严重污染，下游嘉兴秀洲区王江泾镇民众沉船堵河，引发群体性事件。

“陈德荣吃过盛泽纱厂老板的拳头”，报道援引嘉兴珍珠养殖户的话说，陈德荣之后紧急上报上级环保部门，与江苏方面磋商，成功避免了矛盾升级。

2010年7月，49岁的他调离嘉兴，升任浙江副省长、并回到家乡温州兼任市委书记，成为一名副省级干部。2012年6月，跻身浙江省委常委，继续兼任温州市委书记。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，陈德荣在温州任职期间，曾“邀请环保局长下河游泳”。

2012年5月，他在调研污水治理工作时说，“检验温瑞塘河治污成效，不以部门报上来的数据为准，要以环保局长和公用集团董事长带头下河游泳作为河水治理好的标准。在哪条河道游泳，要由大家说了算。”

此言一出，在网络上激起网民一致好评。但此后温州市环保局作出回应，在一份报告中，他们将规划、市政园林、环保、水利、农业、城管执法、文化等多个部门的职能详述了一遍，并认为“下一步的工作应是各部门各司其职，将本职工作做好，同时形成联动”。

2013年6月其卸任时，“对陈德荣同志的工作，省委是满意的。”

陈德荣还被评价为政治立场坚定，大局意识强，思想解放，视野开阔；熟悉经济工作，改革创新意识强，推动工作力度大；驾驭全局和处理复杂问题的能力比较强，勇于攻坚克难；工作热情高、节奏快，勤奋敬业，作风务实。

之后，陈德荣转任浙江生态省建设工作领导小组副组长、省新农村建设领导小组副组长。2014年8月，他进入原宝钢集团，出任总经理，后任总经理、党委副书记，同时兼任宝山钢铁股份有限公司董事长。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，此番出任宝武集团董事长后，他面临着这家“巨无霸”企业转型升级的任务。

5月中旬，陈德荣在出席中国国际钢铁大会时，列出了他对宝武钢的几大设想：加快传统钢铁产业向现代材料产业的转型；加快钢铁行业的混合所有制改革，激发资本活力；以“一带一路”为抓手，加快全球化步伐。

陈德荣简历

1985年毕业于武汉钢铁学院，获得研究生学历、硕士学位，高级工程师。

1982年2月参加工作，历任浙江省杭州钢铁厂技术开发处副处长、转炉炼钢分厂副厂长、杭州钢铁集团公司转炉炼钢厂厂长、浙江冶金集团（杭州钢铁集团公司）副总经理等职务

1997年5月任浙江省嘉兴市副市长

1998年6月任浙江省嘉兴市委常委、副市长

2002年4月任浙江省嘉兴市委副书记、市长

2007年8月任浙江省嘉兴市委书记

2010年7月任浙江省副省长、温州市委书记

2012年7月任浙江省委常委、温州市委书记

2013年6月任浙江省委常委

2014年7月任宝钢集团有限公司董事、总经理、党委常委

2016年5月任宝钢集团有限公司董事、总经理、党委副书记

2016年10月起任中国宝武钢铁集团有限公司董事、总经理、党委副书记

责任编辑：余鹏飞